Rosetta in quartetto al Rosetta Jazz club

Continua il viaggio nel firmamento del jazz al ” Rosetta” di Matera, nel quartiere Piccianello, che è diventato crocevia di musicisti e generi di levatura internazionale. Per i fans un’altra serata dove feeling e sonorità collegano le anime dei cinque Continenti nella tradizione del jazz. Concerto alle 21.00, domani sera, 1 marzo.

COMUNICATO STAMPA – Matera, Gabriel Marciano 4tet “A Reason to Believe” al Rosetta Jazz Club

La Città dei Sassi accoglie un nuovo ed entusiasmante progetto formato da talentuosi musicisti per un concerto che esplora temi personali e universali con eleganza e profondità. Sabato 01 marzo, alle ore 21, il palco del Rosetta Jazz Club di Matera ospita Gabriel Marciano 4tet “A Reason to Believe” che vede esibirsi, oltre a Gabriel Marciano al sassofono, anche Vittorio Esposito al pianoforte, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria.

Il quartetto nasce a Roma, ma l’attività concertistica spazia dall’Italia all’Europa calcando alcuni prestigiosi palchi dei club e dei teatri di calibro nazionale ed internazionale come la Casa Del Jazz, L’Auditorium Parco Della Musica, Camera Jazz Club, Skopje Jazz Festival (Macedonia), Caracalla Music Festival, Bunt Oder Blau Festival (Dortmund), Club Matador (Madrid), Clarence Jazz Club (Malaga).

La musica racchiusa nel disco d’esordio (pubblicato dall’etichetta Parco Della Musica Records) è composta interamente da Gabriel Marciano, il quale racconta la sua vita degli ultimi dieci anni, in tutte le sfaccettature, dalle esperienze più incredibili all’enorme importanza dei luoghi e delle persone e delle cose che sono entrate a far parte del suo mondo. La band presenta un vasto repertorio di brani originali dalla forte influenza del jazz moderno di New York, interpretati in chiave personale dai giovani musicisti.

Sarà, quindi, una serata coinvolgente e appassionante, che consentirà al pubblico di godere di un sound unico e particolare, animato specialmente da Marciano, giovane sassofonista noto per la capacità di fondere tradizione e innovazione, portando al pubblico un linguaggio musicale fresco e ricco di influenze.

«Accogliamo con grande entusiasmo questo nuovo progetto costituito da musicisti di grande talento e bravura. Per la prima volta si esibiscono nella Città dei Sassi e come Rosetta siamo lieti di accoglierli nel nostro club. Avremo modo di scoprire una particolare sensibilità ascoltando brani originali e gradevoli. Dunque, ci sono tutti gli elementi per trascorrere una serata speciale», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.