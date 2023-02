Rose Rosse …per Midorii a Sanremo

Chissà quante volte, da piccola, e via via che dagli esordi di carriera confermavano tutte le sue qualità canore, incoraggiata da amici sinceri come Paola Paladino, ha sognato di esibirsi sul palco ‘’internazionale’’ della Canzone italiana. Quel momento per la materana Valentina Pinto, in arte Midori, è arrivato con l’esordio giovedì 9 febbraio con una icona della musica leggera e del teatro come Massimo Ranieri. Saranno le ‘’Rose rosse’, come un celebre successo del cantante napoletano, a inebriare la serata di esordio per Minori? Lo auspichiamo, accompagnando con il consenso che merita, la nostra concittadina. Una giovane che ha fatto e sta facendo tanti sacrifici lungo la strada del successo e con il suo cuore che batte per Matera.



IL COMUNICATO DELL’ESORDIO DI MIDORII SUL PALCO DELL’ARISTON

Valentina Pinto (in arte MIDORII) ritorna a Sanremo, quest’anno sul palco dell’ Ariston, nella serata di giovedì 9 febbraio con Massimo Ranieri.

La cantante e violinista Materana è già stata lo scorso anno a Sanremo, durante il Festival , grazie al contest “Le Strade della Musica” di Rai Isoradio, che l’ha vista protagonista in diretta sulla radio nazionale presso “Casa Siae “ , dove ha presentato il Suo inedito “Girotondo”, selezionato tra i brani vincitori.



La collaborazione con Massimo Ranieri, che la vedrà al Festival di Sanremo, è iniziata nel novembre 2022 e continuerà per tutto il tour “Tutti i sogni ancora in volo” , calcando i palchi dei teatri più belli d’Italia come cantante vocalist e violinista di uno dei colossi della musica italiana.

“ Essere sul palco dell’Ariston è una gioia immensa “- dice Valentina Pinto – “il sogno di ogni artista e un’emozione che fa perdere il fiato”.



Ripercorrendo le sue performance artistiche ricordiamo già alcune sue importati collaborazioni con RAI in qualità di corista nei programmi: Domenica In (2017), L’anno che Verrà (2019 e 2020) ,Buon Compleanno Pippo Baudo e La Musica Che Gira Intorno con la Mannoia (2020) . Nel luglio 2019 si esibisce come corista insieme all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella accompagnando l’artista di fama internazionale Tony Hadley al Parco della Musica di Roma e nel 2020 consacra il sodalizio con Achille Lauro diventando corista di alcuni dei suoi brani più famosi. A Marzo 2022 si esibisce con i Tiromancino all’Auditorium della Conciliazione di Roma per una delle date del loro tour 2022.

L’ 1gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo “Salto” per l’etichetta Visory Records a cui faranno seguito subito dopo altri 4 brani “ Saturno “ – “ Parliamo al Buio “ – “ Girotondo “ e “ Mille Volte” pubblicati su tutte le piattaforme musicali.