Rosalba in ‘’Opera Live’’ si racconta in un percorso di luce

Professionalità, impegno e amore per la cultura, l’ambiente l’arte sono il suo biglietto da visita e, allo stesso tempo, il suo bagaglio di conoscenze che sa trasferire ai giovani soprattutto, a scuola o nel Fai, con una passione che si rinnova e che tanti apprezzano. Rosalba Demetrio, è in sintesi tutto questo, e venerdì 10 febbraio a Matera, presso lo show room ‘’Opera Luce’’ si racconterà- come è riportato nella pagina facebook – nel format Opera Live. La parola alla luce, anzi a un percorso di luce.

L’EVENTO DALLA PAGINA facebook



venerdì 10 febbraio – 19.30 – Show-room OperaLuce, Via La Martella, 64 – Matera

ESPRESSIONI DI LUCE è il titolo di un evento molto speciale in cui si racconterà l’appassionante percorso personale, professionale e culturale di Rosalba Demetrio. È il primo appuntamento del format OperaLive, curato e condotto da Cosimo Frascella, nato dall’idea che un essere vivente può produrre luce e illuminare il mondo con la sua interiorità, formazione, attività e cultura.

Rosalba Demetrio, nata a Matera nel 1963, da trentacinque anni svolge attività di ricerca storica e di insegnamento, affiancando all’impegno scientifico quello di consulente per la valorizzazione dei Beni culturali.

È Presidente Regionale FAI della Basilicata e Coordinatore scientifico di Casa Noha, unico Bene FAI in Basilicata, che ha come contenuto centrale il racconto filmato: I Sassi invisibili. Viaggio straordinario nella storia di Matera.

È Specializzata in Archeologia e Autrice di molti volumi e contributi che hanno come campo di indagine la storia urbana, degli insediamenti e del territorio.

Ama la letteratura, il teatro e il cinema, l’arte in tutte le sue espressioni. Nel 2018 ha scritto e interpretato il monologo “Io sono Mathera. Casa Noha e il suo genius loci”, da cui è tratta l’immagine in locandina (Photo di Francesco de Sanctis).

L’evento si svolgerà con la partecipazione di crescenDOevents. Vi aspettiamo!

