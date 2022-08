Ron a Ferrandina, in una ”città per cantare” ricordando Lucio Dalla

Ron, cantautore vecchia maniera, in grado di tirar fuori da una emozione accordi dalla chitarra che finiscono sullo spartito e sul pentagramma dei successi. Ha compiuto 69 anni il 13 agosto scorso e a Ferrandina si è trovato a suo agio .Lui, di Garlasco ( Pavia) dove si coltiva riso, ci sono le zanzare e dove il suo primo pubblico fu un campo di girasoli, che ha portato sul palco anche giovedì 18 agosto in piazza Plebiscito, con semplicità e voglia di divertirsi e far divertire, ha ripercorso il repertorio di una carriera che l’anno prossimo raggiungerà il mezzo secolo. E per quell’appuntamento ha fornito un ”assaggio’ del nuovo lavoro in uscita a settembre, e un ricordo di Sanremo 2018 con ” Almeno pensami molto”. Un ” La” contrassegnato da applausi e dai brani cantati a memoria dai fans di piazza Plebiscito,che Ron ha definito ”un teatro all’aperto”. Una dimensione condivisa per la dimensione di sostenibilità che Ferrandina sa offrire con l’accoglienza di sempre e con una offerta di animazione culturale crescente. Del resto Ron, il cui vero nome è Rosolino Cellammare, si definisce” campagnolo” e solo tra persone, cose, ambiente, riesce a ispirarsi e a incidere.



E così ci ha raccontato, in musica, dei primi concorsi, del provino alla Rca, quando aveva appena 15 anni e poi della collaborazione e dell’amicizia con Lucio Dalla, con quel ” Occhi di ragazza” scartato a Sanremo ma destinato al successo. Tanti ne verranno per lui, che agli inizi cantava a squarciagola brani di Adriano Celentano e Gianni Morandi. E così il concerto non poteva che cominciare con ”Una città per cantare”, seguito da ” Le foglie e il vento”, ” Il Gigante e la bambina”, ” Futura”, ”Attenti al Lupo”, ”Piazza Grande”, ”Angelo”, ” Joe temerario”, ‘ Vorrei incontrarti tra 100 anni’ e tanti altri, alternati anche al piano, e con una orchestra l’Ensemble Symphony Orchestra che l’ha accompagnato per il‘’ Non abbiamo bisogno di parole live tour’’. Lo attendiamo a Ferrandina…l’anno prossimo per il tour dei 50 anni e per quel feeling, che si è creato tra un cantautore campagnolo e la gente della città aragonese. Un cittadino acquisito, onorario…Giriamo la proposta al sindaco Carmine Lisanti perchè ci pensi. Ferrandina, una città per cantare…e fare musica.