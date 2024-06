Rombi del passato da Matera a Rocca Imperiale

I soci del Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e del Club Auto e Moto Storiche Matera, associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) scaldano i motori con la consueta ‘’Passeggiata di Primavera’’(ormai in piena estate) con un bella sgassata che domenica 16 agosto il porterà, lungo la costa jonica, nella cittadina calabrese di Rocca Imperiale. Un luogo incantevole per la marina e per la storia legata all’antico castello, fatto realizzare da Federico II di Svevia. A quel tempo si viaggiava con altri cavalli e sulle quattro ruote dei carri in legno. Quelli a vapore verranno molto dopo e gli appassionati di Lambretta, ma anche di altri scooter e moto, e di auto di diverso stile, uso e marca, ne sono la prova. Appuntamento, di buon mattino, per la partenza dal piazzale del Paip 2 di via Gravina per raggiungere poi gli amici di Policoro Corse Veteran e sport Club. Poi tutti alla corte dell’Imperatore…

COMUNICATO STAMPA

Il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera, associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) hanno organizzato per domenica 16 Giugno 2024, la consolidata e attesa “Passeggiata di Primavera”.

Questa volta raggiungeremo il Comune di Rocca Imperiale, in Calabria.

L’obiettivo è quello di ammirare e visitare l’antico Castello voluto e realizzato dall’imperatore Federico II di Svevia.

Il concentramento pre-partenza è previsto dalle ore 8.00 con partenza alle 9,15, presso la zona Paip 2, nelle vicinanze dei campi da calcio “Facchetti” nel Comune di Matera.

Dopo esserci congiunti con i soci del Policoro Corse Veteran e sport Club, si conta di arrivare a Rocca Imperiale per le ore 11,30 del mattino, percorrendo le strade statali e regionali e, una volta nell’abitato, sostare nel centro storico della cittadina.

Qui le moto e le auto (per un totale di circa 25 automobili, 20 motociclette e circa 80 partecipanti) effettueranno una sosta per permettere ai partecipanti la visita dell’antico maniero.

Presumibilmente intorno alle 12,30, la carovana proseguirà alla volta di Policoro per una sosta e il pranzo nei pressi del mar Jonio.

Nel primo pomeriggio i partecipanti rientreranno a Matera.

“Una uscita, interessante, lungo i percorsi della Basilicata interna – hanno detto i presidenti dei due sodalizi Giovanni Scandiffio e Giacomo Dell’Olio – che ci permetterà di conoscere meglio il territorio calabrese a confine con la provincia di Matera, al quale ci lega una comune tradizione storica, architettonica, gastronomica e antropologica”.

Matera 14/6/2024