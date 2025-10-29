Roma: “Fammi parlare ancora” – Musica, immagini e parole per ricordare Pier Paolo Pasolini

Cinquant’anni dopo la tragica morte di Pier Paolo Pasolini, la sua voce torna a risuonare attraverso lo spettacolo “Fammi parlare ancora”, un intenso omaggio fatto di musica, fotografie e parole. L’iniziativa, scritta e diretta da Sabatino Cariati, andrà in scena venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre al Teatro Garbatella di Roma, con testi originali di Pasolini e immagini del fotografo Domenico Notarangelo, autore di celebri scatti realizzati a Matera durante le riprese del Vangelo secondo Matteo.

Protagonista sul palco sarà Marco Silani nei panni di Pasolini, accompagnato dalla voce di Valentina De Vuono e da un ensemble musicale composto da Bruno Albanito (pianoforte), Ilaria Sisca (flauto), Andrea Marchese (clarinetto) e Giovanni Reale (contrabbasso).

La scenografia è firmata da Tiziana Bellini, il disegno luci da Eros Leale e la fonica da Geppino Canonaco.

La serata del 31 ottobre si aprirà alle ore 20 con il vernissage della mostra fotografica “Pasolini a Matera”, che proporrà gli scatti di Notarangelo accostati alle opere pittoriche di Riccardo Sanna. A seguire, alle 21, il debutto dello spettacolo Fammi parlare ancora.

Il giorno successivo, sabato 1° novembre, alle ore 18:30 si terrà un talk dedicato al cinquantesimo anniversario dell’assassinio di Pasolini, con la partecipazione di Stefano Maccioni, David Grieco, Enzo De Camillis e Valter Rizzo, moderati da Giommaria Monti. Tra gli ospiti, Rossana Di Rocco (l’arcangelo Gabriele ne Il Vangelo secondo Matteo) e Silvio Parrello, noto come Er Pecetto. La giornata si concluderà, alle ore 21, con una nuova replica dello spettacolo.

Prodotto dall’associazione Teofabula con la collaborazione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Matera, Fammi parlare ancora si presenta come un atto di memoria e di bellezza, capace di far rivivere, attraverso l’arte, la voce e lo sguardo di uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento.

I biglietti sono disponibili su diyticket.it, al costo di 18 euro (ridotti 15 e universitari 12).

