Rock thriller. Marilyn Manson a Bari il 13 luglio

E la data del concerto pugliese, scaramanzia a parte, è di quelle che intriga per il concerto di un cantante che è tanta parte del rock graffiante con un nome d’arte, nato dalla fusione di due icone degli anni Sessanta per opposti motivi di celebrità… l’attrice Marilyn Monroe e Charles Manson, un criminale accusato di una serie di omicidi ( Cielo Drive, in cui furono assassinati l’attrice Sharon Tate e quattro suoi amici, e quello ai danni di Leno LaBianca e di sua moglie)che sconvolsero l’opinione pubblica statunitense. Marylin Manson è noto per brani ”intensi” come This is the new sh*t, Personal jesus, Sweet dream,The beautiful people,The fight song,The nobodies,Antichrist superstar,Coma white,This is halloween, Eat me, drink me, If i was your vampire



IL COMUNICATO STAMPA

MARILYN MANSON A BARI IL 13 LUGLIO 2026,

NELLA FIERA DEL LEVANTE,

PER L’UNICA DATA NEL SUD ITALIA DEL

“ONE ASSASSINATION UNDER GOD TOUR”

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket.com, Ticketone.it, Ticketmaster.it, e direttamente in Fiera alla biglietteria Ingresso Edilizia dalle 16,30 del giorno del concerto (fino ad esaurimento).

L’accesso all’area del concerto è da INGRESSO EDILIZIA (da via di Maratona). Per il PIT ci sarà una corsia dedicata segnalata.

ORARI

16:30 – Apertura Biglietteria

18:30 – Apertura porte

20:00 – Vowws (band di apertura)

21:15 – Marilyn Manson

Marilyn Manson, figura leggendaria e controversa della scena alternative rock mondiale, arriva per la prima volta in Puglia con un’unica data nel Sud Italia, in programma lunedì 13 luglio 2026 alla Fiera del Levante di Bari.

In apertura i Vowws, duo musicale australiano “death pop”, composto da Matt Campbell e Rizz Khanjani.

Lo show, inserito in un calendario di soli tre appuntamenti estivi dell’artista in Italia, si preannuncia come un’esperienza ad alto impatto visivo e sonoro, fedele allo stile provocatorio e teatrale che ha reso Marilyn Manson uno dei performer più iconici degli ultimi decenni — dagli esordi nei primi anni ’90 fino alla consacrazione con la celebre cover degli Eurythmics “Sweet Dreams”.

Dopo il grande riscontro ottenuto dall’album “One Assassination Under God – Chapter 1”, dodicesimo disco in studio inciso dall’artista e pubblicato il 22 novembre 2024 su etichetta Nuclear Blast, MARILYN MANSON è tornato a dominare i palchi di tutto il mondo, con performance devastanti e una scaletta che passa in rassegna i suoi più grandi classici e i nuovi brani.

Il “Reverendo del rock” è riuscito nuovamente nell’impresa di reinventarsi, confermandosi uno degli artisti della scena rock internazionale più iconici anche del nuovo secolo, grazie a un’evoluzione stilistica che, senza mai rinnegare le origini, lo ha portato a una platea di ascoltatori sempre più vasta