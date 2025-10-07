Rock e salute mentale al Musiclash di Lecce

Musica,cinema, artivisive e creatività al festivall dell’immaginario cinemusicale ” Musiclash”’ di Lecce che dall’8 all’11 marzo aprirà, e non solo agli addetti ai lavori,alle giovani generazioni una porta su una realtà- quella della salute mentale- che va affrontata con obiettività e curiosità. La figura di Ian Curtis,

MUSICLASH!

Festival dell’immaginario Cinemusicale

Al via domani, mercoledì 8 ottobre, a Lecce, il festival dell’immaginario che abbraccia musica, cinema e arti visive.

“Ian Curtis: Rock e Salute Mentale” è l’incontro che apre la prima edizione di MUSICLASH! Festival dell’immaginario cinemusicale, rassegna che indaga l’immaginario collettivo contemporaneo a partire dall’intreccio tra musica, cinema, arti visive e società e si rivolge in modo privilegiato alle nuove generazioni, non solo come pubblico ma come parte viva e attiva del processo culturale, ideato e realizzato dall’associazione Nerd con rossetto APS e dal Centro di Ricerca “Laboratorio di Studi Lacaniani” dell’Università del Salento, la direzione artistica e di progetto di Sara Valentino e la direzione artistica e scientifica di Mimmo Pesare.

Mercoledì 8 ottobre, dalle19.30, le Officine Culturali Ergot (piazzetta Falconieri – ingresso libero) ospitano la conversazione con Daniele De Luca (UniSalento), Cesare Liaci (Fondatore Cooperativa CoolClub), Mimmo Pesare (UniSalento) incentrata sulla figura di Ian Curtis, carismatico leader dei Joy Division, e il complesso intreccio tra creatività, salute mentale ed epilessia. Attraverso la sua esperienza personale e la potenza delle sue canzoni, si riflette su come la musica possa diventare sia un linguaggio di liberazione sia un canale di sofferenza, aprendo un dialogo sulle difficoltà invisibili che possono segnare la vita degli artisti.

A seguire, la proiezione del film “Control” di Anton Corbijn (122’, USA, 2007), Liberamente tratto dal romanzo autobiografico di Deborah Curtis, “Touching From a Distance”, che racconta la tormentata biografia del leader dei Joy Division, che si è tolto la vita a 23 anni.

Fino a sabato 11 in programma proiezioni, lezioni universitarie, talk e concerti guidati dal tema “Musica e salute mentale”, per interrogare l’industria musicale, il ruolo dell’artista, il peso dell’esposizione mediatica, le dinamiche dell’identità e del benessere mentale con l’obiettivo di parlare di salute mentale in modo aperto, trasversale e condiviso e contribuire a formare una comunità più empatica, consapevole e culturalmente viva. La musica, il cinema e le arti visive non sono più soltanto forme di intrattenimento: sono strumenti formativi capaci di orientare le emozioni

MUSICLASH! è ideato e realizzato dall’associazione Nerd con rossetto APS e dal Centro di Ricerca “Laboratorio di Studi Lacaniani” dell’Università del Salento, con la direzione artistica e di progetto di Sara Valentino e la direzione artistica e scientifica di Mimmo Pesare e realizzato con il supporto dell’Università del Salento, dei Corsi di Laurea triennale e magistrale in Scienze della Comunicazione, del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo, dell’ ASL Lecce, di BCC Leverano e di Adsum formazione d’eccellenza, in partnership con l’Ordine dei giornalisti della Puglia e la Cooperativa Espera e in collaborazione con il Comune di Lecce, Seeyousound International Music Film Festival di Torino, Officine Culturali Ergot, NOS Records e il patrocinio della Provincia di Lecce.



PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 8 ottobre

19.30 / Talk

Officine Culturali Ergot

IAN CURTIS: ROCK E SALUTE MENTALE

Conversazione pubblica con Daniele De Luca (UniSalento), Cesare Liaci (Fondatore

Cooperativa CoolClub), Mimmo Pesare (UniSalento)

a seguire Proiezione del film

CONTROL di Anton Corbijn (122’, USA, 2007)

GIOVEDÌ 9 ottobre

Università del Salento | Complesso Studium 2000 | Aula 7

10.00 / Saluti istituzionali / Panel

Mariano Longo, Direttore Dipartimento Scienze Umane e Sociali, UniSalento

DOVE VA L’IMMAGINARIO MUSICALE, OGGI?

Coordina: Chiara Agagiù (Ph.D. UniSalento)

Discutono: Mimmo Pesare (docente di Psicopedagogia della comunicazione musicale,

UniSalento), Mauro Ermanno Giovanardi (cantautore, musicista), Umberto Palazzo

(musicista, dj, produttore), Maria Antonietta Tucci (dirigente psicologa-Centro di salute

mentale Lecce), Dimitrios Statiris (regista), Amerigo Verardi (cantautore, musicista e

produttore).

11.30-13.30 / Panel1

IL RUOLO DEGLI OPERATORI DELLA CULTURA E DELLA COMUNICAZIONE NEL

CIRCUITO MUSICALE INDIPENDENTE

Coordina: Mimmo Pesare (docente di Psicopedagogia della comunicazione musicale,

UniSalento)

Discutono: Giordano Sangiorgi (ideatore e organizzatore del MEI), Cesare Veronico

(coordinatore artistico Puglia Sounds e Medimex), Carlo Chicco (giornalista musicale,

Radio Bari/Telebari), Gianfranco Salvatore (docente di Etnomusicologia e Storia del

jazz e della popular music, UniSalento), Jessica Niglio (giornalista), Sara Valentino

(addetta stampa).

Chiesa ex convento degli Agostiniani

20.30 / Proiezione

JESUS LOVES THE FOOLS

di Filippo D’Angelo, Dimitris Statiris e Mauro Ermanno Giovanardi (91’, Italia, 2024), alla

presenza dei registi

+ Live acustico

Mauro Ermanno Giovanardi con Marco Carusino

VENERDÌ 10 ottobre

Università del Salento | Complesso Studium 2000 | Aula 7

10.00 / Saluti istituzionali / Panel2

Maria Vittoria Dell’Anna, Presidente Corsi di laurea di area Comunicazione, UniSalento

Stefano Rossi, Direttore Generale ASL Lecce

L’ARTISTA NELL’ERA DELLA COMUNICAZIONE. MUSICA, INDUSTRIA E IMPATTI

PSICOLOGICI

Coordina: Maria Vittoria Dell’Anna (Presidente Corsi di laurea di area

Comunicazione, UniSalento)

Discutono: Stefano Cristante (docente di Sociologia dei processi culturali e

comunicativi, UniSalento), Domenico Cuzzola (direttore ff UOC SerD Lecce), Massimo

Bonelli (direttore artistico Primo Maggio Roma), Rossano Lo Mele (direttore editoriale

Rumore Magazine), Sara Valentino (addetta stampa), Bianca Chiriatti (giornalista La

Gazzetta del Mezzogiorno).

Presentazione del libro

PLAY. TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA MUSICA ATTUALE. GLI ARTISTI,

L’INDUSTRIA, LE TECNOLOGIE

di Massimo Bonelli, ROI edizioni 2025

12.00-14.00 / Panel3

UN LAVORO DA DONNE. DENTRO L’INDUSTRIA CREATIVA

Coordina: Maria Vittoria Dell’Anna (Presidente Corsi di laurea di area Comunicazione,

UniSalento)

Discutono: Sara Valentino (addetta stampa), Laura Gramuglia (direttrice artistica

La città delle donne), Cinzia Lagioia (direttrice Puglia Creativa), Alessandra Contini

(cantautrice, musicista), Jessica Niglio (giornalista)

(Nell’ambito del progetto Futura sostenuto dalla terza edizione dell’avviso Futura – La Puglia per la parità, promosso dal Consiglio regionale della Puglia)

Chiesa ex convento degli Agostiniani

20.30 / Proiezione

MEET ME IN THE BATHROOM

di Will Lovelace, Dylan Southern (105’, Gran Bretagna, 2022)

SABATO 11 ottobre

Officine Culturali Ergot

11.00 / Presentazione

CONTRO IL MATRIMONIO

di Laura Gramuglia, Edt 2025

Dialoga con l’autrice Sara Valentino

(Nell’ambito del progetto Futura sostenuto dalla terza edizione dell’avviso Futura – La Puglia per la parità, promosso dal Consiglio regionale della Puglia)

