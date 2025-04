Rocco Scotellaro e la schiavitù contadina di Emilio Lastrucci Seconda edizione ampliata Edizioni Anicia

Tricarico (MT) . – Giovedì 24 aprile 2025, a partire dalle ore 18.00, nel quadro delle iniziative che il Comune di Tricarico promuove ogni anno per celebrare il compleanno di Rocco Scotellaro (a partire dal 2023, anno in cui ricorreva il centenario della nascita), presso la Biblioteca comunale, sarà presentato il libro, di cui è stata da poco pubblicata la seconda edizione (notevolmente ampliata e arricchita rispetto alla prima), Dove l’erba trema, di Emilio Lastrucci. Si tratta della monografia organica su Scotellaro nella quale lo studioso-poeta (com’è noto docente presso l’Università della Basilicata e “la Sapienza” di Roma) esplora “a tappeto” e in profondità l’opera e l’esperienza del grande intellettuale lucano, fornendone un’analisi puntuale aggiornata e chiavi interpretative particolarmente originali. L’appuntamento rappresenta il primo di un programma di presentazioni del testo che si svolgerà in una serie di contesti accademici e istituzionali distribuiti sull’intero territorio nazionale. Le presentazioni sono state concepite, soprattutto, quali occasioni per promuovere ulteriormente, a seguito di quelle realizzate durante le celebrazioni del centenario, il confronto sul lascito intellettuale di Scotellaro, rivolgendosi in modo particolare alle generazioni emergenti. La motivazione della scelta di realizzare il primo di questi incontri a Tricarico, nella Biblioteca intitolata a Scotellaro e situata a pochi passi dall’abitazione e dai luoghi circostanti dove egli visse la massima parte della sua vita, appare evidente e consentirà agli intervenuti di prendere parte all’evento immergendosi in un’atmosfera intrisa di reminiscenze scotellariane. Questo, la cui organizzazione è stata coordinata da Paola Benevento e la cui conduzione è affidata a Giuseppe Miseo, prevede, infatti, oltre all’approfondimento critico della prof.ssa Debora De Fazio, anch’ella docente di Unibas, la lettura di poesie e brani autobiografici di Scotellaro e di altri tratti dal lavoro critico del prof. Emilio Lastrucci, nonché intermezzi musicali folk nei quali saranno eseguiti canti tradizionali legati al vissuto del poeta-contadino (esecutori dei brani proposti saranno Maria Antonietta Silletti, Roberto Petruccio, lo stesso accademico Emilio Lastrucci, Antonio Guastamacchia e la sua band). La serata, patrocinata anche dalla Regione Basilicata e da varie istituzioni scientifiche e di servizio, prevede la partecipazione attiva del sindaco Paolo Paradiso e di altri componenti della Giunta.