ROCCO PAPALEO AL C.T. “N. ANDRISANI” di MONTESCAGLIOSO.

Domenica 30 aprile 2023 , al termine della seconda proiezione, il Cine Teatro “ Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nunzio Nicola Disabato, ha ospitato Rocco Papaleo, attore, regista e sceneggiatore lauriota del film “Scordato”, uscito recentemente nelle sale cinematografiche. Sul palco, insieme all’artista lucano (nel film è il sessantenne Orlando), sono saliti gli attori Angela Curri (di Locorotondo (BA); interpreta Rosanna, sorella di Orlando) e Simone Corbisiero (di Potenza; Orlando da giovane), altri importanti protagonisti del film girato tra Lauria, Maratea e Salerno. La serata è stata presentata da Lucia Laterza; ad accoglierli una sala gremita in ogni ordine di posti: i tre attori hanno risposto alle intelligenti e profonde domande poste loro dai giovanissimi partecipanti al progetto “Vivere il cinema tra sogno e realtà” collegata al Giffoni Film Festival, importante rassegna del cinema giovanile. Alcuni ragazzi e ragazze hanno indossato una maglietta sulla quale era impressa una lettera maiuscola: accostatisi uno all’altro l’effetto è stato quello di comporre la parola “SCORDATO”. Gli ospiti, nel corso della serata, hanno più volte sottolineato la grande maturità delle domande e la profonda attenzione ai particolari mostrata dai loro giovani intervistatori.

Per il poliedrico artista lucano (ha lavorato anche in televisione, teatro ed in ambito musicale) si è trattato della quarta presenza sul palco dello storico Cine Teatro di Montescaglioso. Nel 2010 è intervenuto per presentare il suo fortunato film “Basilicata coast to coast” insieme a Max Gazzè e Paolo Briguglia. Nel 2014 ha promosso la commedia brillante “La buca” (regia di Daniele Ciprì), che lo vedeva nei panni di attore protagonista con Sergio Castelitto; nel 2018, insieme al regista toscano Giovanni Veronesi, ha presentato “Moschettieri del re – La penultima missione”, film girato prevalentemente in terra lucana; tra le location prescelte anche l’Abbazia benedettina di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso.

Una delle curiosità dell’ultima fatica cinematografica di Papaleo è costituita dalla presenza nel cast, per la prima volta come attrice e co-protagonista, della bravissima cantante romana Giorgia, il cui talento artistico si è rivelato notevole anche sul grande schermo.