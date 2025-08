Roccanova (PZ) prima edizione del “Grottino wine story”

Il 9 agosto è in programma a Roccanova (Potenza) la prima edizione di Grottino Wine Story, evento dedicato alla promozione e valorizzazione del Grottino del posto, vino simbolo del territorio lucano. Organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il sostegno di produttori locali, Grottino Wine Story nasce con l’intento di valorizzare un’eccellenza enologica lucana attraverso un percorso sensoriale e narrativo che unisce vino, tradizione, cultura e paesaggio. Il percorso prevede un momento istituzionale e formativo a partire dalle ore 10, con l’accoglienza ufficiale da parte delle autorità locali e la presenza di giornalisti, operatori del settore e comunicatori del vino, con l’obiettivo di stimolare il confronto, promuovere consapevolezza culturale e rafforzare il dialogo tra il vino e il territorio. Prevista anche una visita alle cantine del territorio. Nel pomeriggio una masterclass con ospiti d’eccezione: Luigi Chiera, divulgatore e ideatore del format vitinerario Live, noto per la sua capacità di coniugare competenza scientifica e comunicazione narrativa; Andrea Radic, giornalista, degustatore e giudice, in passato vicedirettore di Italia a Tavola e responsabile di Guide Espresso online, conduttore su Radio Rai di “A Spasso con Radic”, e protagonista su Gambero Rosso Channel (Sky Italia) per tre stagioni “Italia Vicina. In Viaggio con Radic”, e Nicola Campanile, fondatore del festival Radici del Sud, figura di riferimento per la valorizzazione dei vitigni autoctoni del Mezzogiorno e promotore dell’identità vitivinicola del Sud Italia a livello internazionale. Alle 18 e 30 un convegno sul valore del Grottino di Roccanova, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, ed esperti del settore. La sera, l’evento si aprirà a tutta la comunità con una grande festa in piazza. Il centro storico del paese si trasformerà in uno spazio diffuso di degustazione e convivialità, con banchi d’assaggio dei produttori, stand gastronomici con i sapori tipici lucani e l’accompagnamento musicale di una live band. “Un’occasione per vivere il vino non solo come prodotto, ma come esperienza collettiva, incontro tra storie, persone e identità locali – spiegano gli organizzatori – e strumento di promozione per rafforzare l’identità del territorio e il valore culturale della produzione vitivinicola locale”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.