Il 24 ottobre, alle ore 19 (botteghino ore 18,30, presso il Cineteatro Guerrieri, Piazza Vittorio Veneto, Matera, all’interno della rassegna “Handle with care, il teatro che cresce“, è in programma lo spettacolo Sono solo un uomo, testo vincitore del concorso di drammaturgia sportiva SportOpera 2005, produzione Ultimi Fuochi Teatro.

“Roberto Baggio e Ulisse, –si legge in una nota– un mito del calcio e un eroe classico, si fondono in un’unica figura: un uomo stanco alla fine di un viaggio, solo in un campetto di provincia o su una strada nel nulla, un posto dove fermarsi per ripercorrere una storia. Memoria e sogno si mescolano e le imprese calcistiche si trasfigurano nella guerra di Troia. Il guerriero armato di pallone affronta tempeste, infortuni, panchine, mostri mitologici o allenatori ostili, fino ad arrivare all’apice del successo senza mai cedere al canto delle sirene e restando lo stesso di sempre. Correrà fino allo stremo, vivendo ogni istante della sua avventura calcistica, mai domo, forse “fiaccato dal tempo e dal fato, ma duro sempre a lottare, cercare e trovare né cedere mai” (A. Tennyson).”

Consigliato per un pubblico dai 10 anni in su.

𝙃𝙖𝙣𝙙𝙡𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙘𝙖𝙧𝙚 è una rassegna di teatro pensata per gli adolescenti, ma non solo. Nasce dal desiderio di legare territori vicini, caratterizzati da una scarsa offerta culturale dedicata ai più giovani, e di offrire al pubblico gli strumenti per osservare ed analizzare l’arte e la cultura, sviluppare senso critico e gusto artistico, rileggere ed interpretare la propria storia, apprezzare la propria identità.

Dal 𝟯 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 al 𝟮 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭, a 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮, 𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮 e 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮, saranno presentati spettacoli che spaziano per temi e linguaggi, dai testi classici alle storie della tradizione popolare, dalla musica al cinema, dagli stereotipi di genere ai miti contemporanei.

Prima e dopo lo spettacolo, gli educatori di IAC terranno un 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲. Attraverso esercizi e giochi si forniranno gli elementi per l’analisi dello spettacolo, del plot delle opere, dei personaggi, dello stile dello spettacolo e, quando sarà possibile, si incontreranno le compagnie per approfondire eventuali curiosità sul processo di creazione, sulle scelte artistiche.

𝙃𝙖𝙣𝙙𝙡𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙘𝙖𝙧𝙚 – 𝙄𝙡 𝙩𝙚𝙖𝙩𝙧𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙧𝙚𝙨𝙘𝙚 è un progetto realizzato da IAC Centro Arti Integrate, sostenuto da Regione Puglia, Regione Basilicata, Città di Matera. In collaborazione con L’Ufficio dei Servizi Sociali per Minorenni di Basilicata, il Centro di Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata.