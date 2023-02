Riparte a Matera “Il teatro che cresce”, rassegna di teatro contemporaneo organizzata da IAC

Il 17 febbraio riparte Il teatro che cresce, rassegna di teatro contemporaneo -si tiene da febbraio ad aprile ed è rivolta ad un pubblico diversificato- organizzata da IAC Centro Arti Integrate con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata, del Comune di Matera e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. “Il teatro torna a crescere e a far crescere. -spiegano in una nota gli organizzatori- Il teatro che cresce è inteso nella doppia accezione di un fenomeno che cresce in città e che allo stesso tempo fa crescere chi lo vive Gli spettacoli programmati, attraverso testi classici e contemporanei, affrontano tematiche quali: l’educazione dello sguardo, le scelte di vita, il rapporto genitori-figli, la paura di invecchiare e molto altro. I linguaggi artistici utilizzati sono differenti: dalla drammaturgia alla musica, dal video alla performance partecipata, dal teatro di narrazione a quello di figura. La selezione di spettacoli è stata pensata per abbracciare diversi pubblici e creare la possibilità che questi pubblici a teatro si incontrino, si confrontino e si contaminino.

Si inizia il 17 febbraio ore 20 con la proiezione del docufilm Rondò Final di Gaetano Crivaro, Margherita Pisano, Felice D’Agostino. Si prosegue a marzo con Cani di Michele Bandini/Zoe e due date per Super Santos – Uno che ce l’ha fatta (studio), di e con Donato Paternoster (Pagina 40). Per poi concludere ad aprile con ben quattro appuntamenti: un appuntamento speciale per le famiglie, Una famiglia intera di Pinocchi di Isola di Confine/Teatro Laboratorio, e una performance dedicata a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, Cosa vedo (15 aprile); nella stessa serata la performance per adulti In your eyes di Compagnia B e successivamente Gray o sulla paura della vecchiezza di Balt (29 aprile). Le compagnie ospitate abbracciano il panorama nazionale: L’Ambulante (Cagliari), Michele Bandini/Zoe (Foligno), BALT Alessandro Balestrieri/Matuta e Francesco Altilio (Torino), Isola di Confine (Perugia), Compagnia B (Cagliari) e Pagina40 con Farsa e Skénè Produzioni teatrali (Gravina di Puglia).

Gli spettacoli avranno luogo presso la sede di IAC in Via Casalnuovo 154 a Matera.

IAC coltiva da sempre il desiderio di portare il teatro in altri luoghi della città, per questo motivo uno degli spettacoli si terrà nella Residenza Brancaccio in Via degli Etruschi 1 a Matera. Programma completo e maggiori informazioni sugli spettacoli in rassegna: https://www.centroiac.com/tcc/ e sui canali social FB IG. Biglietti: intero 8,00 € | under 18: € 3,00. Il botteghino apre mezz’ora prima dell’orario di inizio dello spettacolo.”

“IAC Centro Arti Integrate si occupa di promozione e di produzione teatrale. Fondata nel 2010 dai co-direttori artistici Nadia Casamassima e Andrea Santantonio, dal 2021 è riconosciuta dal Ministero della Cultura come “Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’àmbito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù”.

IAC produce i propri spettacoli a partire dai temi della contemporaneità e da questioni di rilevanza sociale. Negli anni ha sviluppato relazioni e collaborazioni a livello locale, nazionale ed internazionale con istituzioni, compagnie, reti. IAC, inoltre, sviluppa e realizza percorsi formativi, ludici, espressivi e pedagogici attraverso forme laboratoriali.”