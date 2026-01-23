Rinvio spettacolo Herbert Ballerina al Mercadante di Altamura (nuova data 16 maggio 2026)

Il Teatro Mercadante di Altamura “informa il pubblico che lo spettacolo di Herbert Ballerina, “Come una catapulta”, previsto per domenica 25 gennaio, è stato rinviato a sabato 16 maggio. I titolari di abbonamento Comi-città potranno assistere automaticamente alla nuova data dello spettacolo senza dover compiere alcuna operazione. Per quanto riguarda i biglietti singoli, si specifica quanto segue:

Biglietti acquistati presso il Box Office del Teatro Mercadante

È possibile richiedere il rimborso oppure l’emissione di un buono di pari valore, previo appuntamento da concordare contattando il numero 080 3101222, entro e non oltre il 19 febbraio 2026.

Oltre tale data non saranno ammesse deroghe.

Biglietti acquistati online

Il rimborso dovrà essere richiesto esclusivamente tramite Vivaticket, secondo le modalità previste dalla piattaforma.

Biglietti acquistati presso altre rivendite

Il rimborso dovrà essere richiesto direttamente presso la rivendita di acquisto.

Coloro che non intendono richiedere il rimborso potranno accedere alla nuova data dello spettacolo utilizzando il medesimo biglietto, senza necessità di sostituzione. Ci scusiamo per il disagio, non dipendente dalla nostra volontà, e ringraziamo il pubblico per la comprensione.”