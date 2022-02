La Festa di Carnevale nella cittadella in programma a Ferrandina per domenica 27 febbraio 2022 (https://giornalemio.it/eventi/a-ferrandina-domenica-27-febbraio-festa-di-carnevale-nella-cittadella/), causa maltempo è stata rinviata a martedì 1 marzo.

Infatti, in una nota si legge: “Le avverse previsioni meteo hanno convinto gli organizzatori a far slittare l’iniziativa a martedì 1 marzo. Resta invariato il programma.

Le strade del rione Piana, il nucleo storico di Ferrandina, vestite a festa per l’occasione dagli abitanti del quartiere, dalle ore 17, si animeranno di maschere, suoni e divertimento.

La festa, dalle ore 18.30, si sposterà in piazza Plebiscito con uno spettacolo di artisti di strada, organizzato dall’Amministrazione comunale.

L’entusiasmo e la generosità con cui questo gruppo di cittadini è riuscito a coinvolgere il resto della comunità e a risvegliare la voglia di vivere tutti insieme un momento di festa, sono stati “contagiosi”.

E così un bell’esempio di cittadinanza attiva ha innescato un processo di collaborazione virtuosa tra Amministrazione e cittadini che, insieme, rinnovano l’invito a partecipare a un’altra giornata di festa e condivisione.

L’idea comune è quella di far rivivere la Cittadella, cuore pulsante del centro storico, e regalare a famiglie e bambini un momento di spensieratezza e aggregazione spontanea.”