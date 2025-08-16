Ricordando Mario Trufelli ”poeta” e pioniere della Basilicata da amare

Tre concetti e una figura di giornalista e scrittore, che ricordiamo con gratitudine, per quanto ha fatto e lasciato in eredità a quanti con tanta ipocrisia dicono di voler fare, ma non hanno fatto e continuano a non farlo per il futuro della Basilicata. Se l’emigrazione continua, il territorio si spopola delle energie migliori, nonostante premi e passerelle che non mettono a posto le coscienze…è perché mancano- nei luoghi delle scelte di buon senso- amore per la nostra terra che deve fare i conti con i problemi di ieri e di oggi. Mario Trufelli, che sarà ricordato domenica 17 agosto a Castronuovo di Sant’Andrea ( Potenza), dove la cultura del territorio e delle relazioni internazionali si respira a pieni polmoni, è stato tra i pochi a comprendere e a scrivere che i ”poeti” e- aggiungiamo artisti, scrittori, figure che hanno fatto e fanno cultura- sono sempre tra i primi a saper e a voler leggere l’anima, le sofferenze e le speranze di una comunità e di un territorio. Se ne parlerà a tutto tondo a un anno dalla morte, con la speranza che aldilà della ricorrenza la Basilicata non venga lasciata andare alla deriva. Il taglio continuo dei servizi, gli accentramenti di funzioni e risorse, gli sprechi di una programmazione senza verifiche sui risultati, che hanno contribuito a desertificare il territorio (e non parliamo solo di sanità…), il ritorno dello spauracchio del sito nucleare (coincidenze?) hanno bisogno dell’esempio e dell’eredità di Mario Trufelli, per una svolta che continuiamo a non vedere. Del resto siamo devoti a San Tommaso…



XLIII SERATA DELLA CULTURA A CASTRONUOVO SANT’ANDREA

I POETI ARRIVANO PRIMA DEI POLITICI E DEI TECNICI

Omaggio a Mario Trufelli a un anno dalla morte

Nel nome di Mario Trufelli, a un anno dalla sua scomparsa, domenica 17 agosto 2025, alle ore 18.00, in Piazza della Civiltà Contadina (arricchita, dopo la grande ringhiera di Pietro Consagra e la scultura di Mino Maccari, da opere di José Ortega, Pasquale Santoro, Giacinto Cerone, Carlo Lorenzetti, Enrico Pulsoni, Vincenzo Gaetaniello, Giuseppe Pirozzi, Michelangelo Conte), XLIII SERATA DELLA CULTURA, organizzata dal Polo Museale di Castronuovo Sant’Andrea, dal Comune e dalla Pro Loco.

La serata, condotta da Beatrice Volpe, dopo il saluto del Sindaco Antonio Bulfaro e una introduzione di Gianpiero Perri, ruoterà intorno alla frase iniziale del documentario che Rai Storia ha dedicato a Mario Trufelli alcuni giorni dopo la sua scomparsa: “In Basilicata i poeti sono arrivati sempre prima dei politici e dei tecnici”. Intervengono, dedicandovi la loro opera, artisti, poeti, scrittori e critici:

Paolo Albano, “… Da quanto cielo si riesce a vedere”, Editrice Hermaion

Giuseppe Appella, Toti Scialoja. Catalogo generale dei dipinti e delle sculture 1940-1998, Silvana Editoriale

Renato Cantore, Harlem, Italia. Covello e Marcantonio, due visionari nel ghetto dei migranti, Rubbettino editore

Palmarosa Fuccella, Lucania visiva. Scritti tra storia, arte e comunicazione, Calice Editori

Alfonso Guida, Diario di un autodidatta, Guanda

Roberto Linzalone, All’ombra della luna, poi sia edizioni

Oreste Lo Pomo, A Mario, 2024

Raffaele Nigro, Il dono dell’amore, La Nave di Teseo

Angelo Palumbo, Nuovo Inizio. Incontro con Cid Corman, Edizioni Giannatelli

Biagio Russo, Leonardo Sinisgalli e i bambini incisori, Fondazione Leonardo Sinisgalli

Mimmo Sammartino, Nostra Regina dei burroni e delle mosche, Exorma

Nino Tricarico, Diario sotto la pelle, Associazione culturale “Il Museo e la città”

Franco Vitelli, La terre assoiffée. Récits et carnets di Rocco Scotellaro, curato insieme a Giulia Dell’Aquila e Sebastiano Martelli, Cahiers de l’Hôtel de Galliffet, Institut culturel italien de Paris.

A seguire, gli interventi dell’on. Vincenzo Viti e dell’architetto Lorenzo Rota, anche in relazione allo spopolamento delle aree interne e alla difesa dei centri storici, e la consegna del “Premio per la difesa dell’ambiente in Basilicata” alla sua ottava edizione.

Subito dopo, trasferimento dalla piazza Civiltà Contadina a Piazza Castello per l’inaugurazione della targa dedicata a Giovanni Russo (Salerno, 15 marzo 1925 – Roma, 25 settembre 2017) in occasione del centenario della nascita, e al Palazzo Marchesale dove il 12 agosto, nelle Sale del MIG, è stata inaugurata la mostra antologica dedicata a “Franco Fanelli 1984-2025”. Nella Sala che ospita il “Fondo Ellen Russotto per la Scuola di New York” è, inoltre, possibile sfogliare un taccuino inedito di Paul Russotto, sul quale è uscito, per Silvana Editoriale, una monografia delle “Opere 1956-2022”. Il libro e il Fondo Russotto saranno illustrati al MIG Biblioteca, il 18 agosto 2025, alle ore 17.00, dallo storico dell’arte Antonello Tolve che suggerirà anche possibili connessioni del Fondo con il Museo Paul Russotto di Aliano.

Ricordiamo che nella Sala Don Sante De Matteo, per il centenario di Giovanni Spadolini (Firenze, 21 giugno 1925 – Roma, 4 agosto 1994) ricordato da Francesco Sisinni con un video pubblicato il 21 giugno scorso, sono esposti i disegni di Mino Maccari per “L’Antipatico” 1975-1976, attento alla nascita del Ministero della Cultura e all’impegno di Spadolini.

La serata sarà introdotta, coperta negli intervalli e chiusa dalla chitarra di Graziano Accinni e dalla voce di Gianmarco Natalina in “A Sud…Omaggio a Mango e Pino Daniele”.



POLO MUSEALE DI CASTRONUOVO SANT’ANDREA

MIG Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”

Atelier-Museo “Kengiro Azuma” per la litografia

Atelier-Museo “Guido Strazza” per la calcografia

Atelier-Museo “Giulia Napoleone” per l’incisione

Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”

Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino

Palazzo Marchesale, Piazza Guglielmo Marconi 3, Rione Manca

Tel. 0973. 835014 – 3474017613

e-mail mig-biblioteca@libero.it, – museoscheiwiller@libero.it

sito www.mig-biblioteca.it,

Facebook MIG.Museo-Internazionale-della-Grafica.