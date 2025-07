Resto Zero a Matera per i sorcini di piazza Vittorio Veneto

Un concerto che è stato una sorpresa senz’altro e un amarcord per quanti conosco ormai da un quarto di secolo Luccio Dimatera, un santeramano ‘’sorcino’’ della prima ora, che continua a dedicare con passione e professionalità ormai ‘’tutta la sua vita’’ al grande Renato. E lo spettacolo organizzato dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, sabato 5 luglio in piazza Vittorio Veneto ha richiamato i fans del grande cantante romano. Un evento, precisiamo, del quale abbiamo appreso grazie a una locandina girataci da un amico, visto che sul programma della festa era annunciato solo l’estrazione dei biglietti della lotteria, Poco male. Spettacolo apprezzato e con un concerto della Festa tornato nella piazza della città.



La cover tribute band, quanti vogliono approfondire possono farlo sulla pagina social di Resto Zero, si è distinta per capacità interpretative attraverso una carrellata dei tanti successi di Renato e con uno spettacolo nello spettacolo con i cambi d’abito del cantante, le scenografie del corpo di ballo e le sonorità dei musicisti, uno dei quali materano. Il pubblico, e non solo femminile, ha accompagnato all’unisono i brani ormai imparati a memoria da ‘’ Cercami a Potrebbe essere Dio, da I migliori anni a Il Cielo ‘’ per citarne alcuni. Luccio si è soffermato su messaggi di pace, solidarietà, di integrazione sociale e di amicizia, tant’è che alla fine – dopo aver smesso gli abiti di scena- ha cantato insieme al pubblico ‘’ Amico’’ mostrando il gobbo elettronico. Chiusura con la sorpresa dei saluti di don Francesco Di Marzio e di altri, che apprezzano i tanti messaggi positivi delle canzoni di Renato Zero e con tanti ricordi di esperienze passate. Il ‘’Carrozzone’’ , per dirla con Renato, soffermandosi lunga la strada tortuosa della vita…