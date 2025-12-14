domenica, 14 Dicembre , 2025
“Restauro Aperto” il 16 dicembre all’I.C.R di Matera

E’ un centro di eccellenza dell’arte e del restauro del quale Matera può, e a pieno titolo vantarsi,per quello che fa e produce la Scuola di Alta Formazione ”Michele D’Elia” di via La Vista n.5. E martedì 16 dicembre, a partire dalle 16.00 e fino alle 22.00, cittadini e turisti potranno fruire di visite guidate a cura degli allievi restauratori della scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale del restauro. L’apertura straordinaria del laboratorio di restauro è denominata ” Restauro aperto’

