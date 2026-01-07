Reso noto il programma de il Campanaccio 2026 di San Mauro Forte

E’ stato reso noto dall’Amministrazione Comunale di San Mauro Forte, il programma ufficiale di tutte le iniziative ricomprese nell’edizione 2026 de Il Campanaccio che si svolgerà dall’11 al 18 gennaio, con la giornata clou di sabato 17 in cui è previsto il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari. Eccolo: “DOMENICA 11 GENNAIO: 18:30 // Palazzo Arcieri: Inaugurazione mostra “Retrospettiva dell’attività Culturale di CarovanArt Lucania, San Mauro Forte (MT)” a cura di Carovan Art Lucania. GIOVEDI 15 GENNAIO: 17:30 // Chiesa Madre: Messa solenne in onore del santo patrono San Mauro Abate e benedizione delle persone. 18:30 // Salone Comunale: “Lo Sciopero del 1940” di e con Ulderico Pesce. VENERDI 16 GENNAIO: “La Giornata della tradizione, tra campanacci e Sant’Antonio Abate”; 10:30 // Vie del paese: “Il Campanaccio dei bambini” – Sfilata dei bambini delle scuole di San Mauro Forte con sosta nelle piazze per esecuzione di balli e canti tradizionali. 16:30 // Chiesa di San Rocco: Processione per le vie del paese di Sant’Antonio Abate. 17:00 // Chiesa di San Rocco: Raduno delle squadre per i tre giri tradizionali. 17:30 // Vie del paese: Sfilata di liberi suonatori di campanacci. 18:00 // Piazza Caduti per la Patria: Inaugurazione Piazza dell’Arte – Installazioni artistiche. “Il Campanaro – arte antica dei campanacci”: Dimostrazione dal vivo del fabbro artigiano che realizza e sistema campanacci tradizionali. Onirica Lights presenta // Light Painting by LaLuz Visuals, Budapest: Uno dei più iconici collettivi di light art internazionale per un’installazione sinestetica che avvolgerà la Torre normanna e la Piazza circostante. Mostra internazionale “EXTINCTION – Opera d’Onore di Max Papeschi”. 22:00 // Piazza Caduti per la Patria: Dj set Ashes to Ashes e secret guest. SABATO 17 GENNAIO: Sfilata di liberi suonatori di campanacci. 16:30 // Vie del paese. In Piazza dell’Arte – Installazioni artistiche. 17:30 // Piazze e Vie del paese: Apertura Stand Enogastronomici. 18:00 // Piazza Caduti per la Patria: “Il Campanaro – arte antica dei campanacci” – Dimostrazione dal vivo del fabbro artigiano che realizza e sistema campanacci tradizionali. Onirica Lights presenta // Light Painting by LaLuz Visuals, Budapest: Uno dei più iconici collettivi di light art internazionale per un’installazione sinestetica che avvolgerà la Torre normanna e la Piazza circostante. Mostra internazionale “EXTINCTION – Opera d’Onore di Max Papeschi”. 20:30 // Piazza Caduti: Raduno squadre Scampanatori. 21:00 // Piazza Monastero: Inizio Premiazione delle squadre dei Liberi Suonatori di Campanacci. 21:30 // Piazza Monastero: Enzo Avitabile e Bottari. DOMENICA 18 GENNAIO: 18:00 // Comune: 15° EDIZIONE PREMIO TORRE NORMANNA a cura della Pro Loco.”

