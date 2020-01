“Ognuno può fare un’opera d’arte regalando a una scuola la visita alla mostra“, scrive in un post su facebook il presidente della Fondazione Sassi di Matera, Vincenzo Santochirico.

Il riferimento è alla mostra “Il pane e i Sassi – le Gallerie degli Uffizi in mostra a Matera” che fu inaugurata il 10 ottobre scorso, alla presenza del direttore degli Uffizi, Eike Schmidt (https://giornalemio.it/cronaca/il-pane-degli-uffizi-in-mostra-tra-i-sassi-di-matera-fino-al-10-gennaio-2020/).

Una mostra di opere d’arte provenienti dal più famoso museo del mondo (quattordici opere, tra cui una scultura in bronzo, Il trionfo del grano dell’artista emiliano Ferrante Zambini), alcune mai esposte prima, la cui apertura al pubblico inizialmente era prevista sino al 10 gennaio 2020, ma che è poi stata prorogata sino al prossimo 1 maggio.

E’ una mostra di rilievo che consente ad un pubblico vasto di poter apprezzare opere di una levatura internazionale. Una occasione unica anche per le scuole di ogni ordine e grado, molte delle quali la stanno già visitando (https://giornalemio.it/cronaca/quando-i-bambini-fanno-oh-davanti-ai-quadri-degli-uffizi/).

E a questa fetta di utenza che la Fondazione Sassi, con il suo staff , ha dedicato una attenzione particolare per consentire una fruizione adeguata alla età delle varie scolaresche. Anche attraverso metodiche ludiche.

E per raggiungere al massimo lo scopo si sollecitano “opere d’arte” – magari da parte di aziende grandi e piccole o da singoli amanti dell’arte- consistenti nel “regalare” alle classi di una scuola la visita a questa mostra. Considerato che la quota per studente è di soli 3 euro -e le classi si aggirano intorno massimo ai trenta alunni- trattasi di opere d’arte alla portata di molti. Nessuna quota è prevista per gli accompagnatori.

E allora che si facciano avanti mecenati grandi e piccoli.

Per informazioni www.fondazionesassi.org/scuole/

Alle scuole la Fondazione Sassi, come dicevamo, ha dedicato uno specifico percorso guidato che vede impegnati i bambini e i ragazzi nelle seguenti attività: Sessione introduttiva di presentazione della Fondazione Sassi quale presidio di valorizzazione culturale ;Sessione introduttiva agli artisti e alle opere ; Percorso negli spazi espositivi.

Oltre agli orari canonici di accesso alla Fondazione Sassi (dal Martedì alla Domenica, 10.00/12.00 – 16.00/19.0 – Lunedì, chiuso), per le scuole, di concordare anche aperture anticipate. Per comunicare la visita di una classe è sufficiente inviare il modulo di prenotazione che si trova al link riportato sopra.