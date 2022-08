Red Canzian a Pisticci, Clementino a Tolve, Ron a Ferrandina e Renga a Bernalda

Atmosfere Pooh in provincia di Matera con Red Canzian, in concerto a Pisticci giovedì 18 agosto, all’anfiteatro La Salza, nell’ambito dei festeggiamenti per il patrono San Rocco , con il tour ” Stasera non solo”. Fans pronti a cantare insieme un repertorio di mezzo secolo…per arrivare fino ad oggi.Una anticipazione in vista del concerto di un altro protagonista dei Pooh, Dodi Battaglia, che dovrà fissare una nuova data- non appena si sarà ristabilito- per il concerto a Pomarico, dopo il rinvio del 12 agosto scorso. A Stigliano, il 16 agosto, in concerto i 16 Rena Nera. Il 17 agosto a Grottole Haiducii.



Sempre lo stesso giorno a Tolve il noto dj Clementino , in piazza Delfino, in concerto per il Blackpulcinella tour. A Ferrandina, il 18 agosto, ricordiamo il concerto di Ron in piazza Plebiscito. Sabato 20 a Bernalda, per i festeggiamenti in onore di San Bernardino, concerto dei Krikka Reggae in corso Umberto e il 21, stesso luogo Francesco Renga in concerto.

A Latronico , il 28 agosto Nicola Piovani e 1 settembre Riccardo Fogli. A Viggiano ( Potenza) Il 25 presso l’Arena Pisciolo il Dj Provenzano fondatore di radio M20 . Albano il 17 in concerto a Senise. A Ruvo del Monte, il 18 Gianni Celeste, l’interprete di ” Povero Gabbiano” . Il 29 a Grumento Nova le Vibrazioni che saranno a Irsina il 17 settembre. il 24 agosto a Monticchio Laghi concerto dei Musica Manovella. A pochi chilometri da Matera segnaliamo quello Tommaso Paradiso, all’Elephant Park, il 23 agosto e con Pino D’Angio (concerto gratuito) il 9 settembre in piazza dell’Orologio a Ginosa. Ad Altamura (Bari)il 25 agosto Paolo Belli & BigBand, a seguire il 30 agosto Francesco Renga allo stadio.