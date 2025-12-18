Rapsodia di Natale con le voci argentine dei bimbi della primaria di Miglionico

Come gli angioletti del presepe, dagli occhi vispi e le gote rosee e paffute che sembrano intonare i canti natalizi di un ‘’Bambin Gesù’’ al centro della Natività di ogni cuore e di ogni casa. Sono i piccoli della scuola primaria “Arcangelo Ilvento’’ di Miglionico ( Matera) che venerdì 19 dicembre, alle 18.00 presso la Chiesa Madre, intoneranno dolci nenie per la ‘’Rapsodia di Natale’’ . SI sono preparati per tempo, grazie alla amorevole pazienza delle insegnanti,per un evento dove ci terranno a fare bella figura. Sotto l’albero e davanti al presepe un concerto di magia, colori e atmosfere natalizie. Bravi. Cantare per farsi gli auguri e per un messaggio di pace.



RAPSODIA DI NATALE – CONCERTO DI MAGIA E COLORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIGLIONICO

In programma venerdì 19 dicembre, alle ore 18:00 presso la Chiesa Madre di Miglionico, un concerto di magia e colori per festeggiare l’arrivo del Natale. Lo spettacolo scritto e diretto dalle maestre della scuola primaria dell’I.C. Ilvento plesso di Miglionico, vedrà protagoniste le giovani e melodiose voci degli alunni della scuola stessa, i titoli musicali più belli di sempre tra cui “Riempi casa di agrifoglio”, “Sifuni Leo”, “Din don dan” “Rudolph dal naso rosso” e la body percussion per raccontare i sentimenti che sempre attraversano queste magiche giornate e invitano tutti alla gioia. Si racconta una famiglia, quella che desideriamo immaginare, con i piccolini che aspettano di assaggiare le bontà di Natale, mentre gli adulti cantano avvolti da melodie senza tempo, e preparano tutto quanto occorre alla sempre incantevole magia della nascita. In fondo la magia del Natale è nella semplicità, le luci, le note e tutto quanto unisce e regala pace ai cuori. I bambini metteranno in scena un racconto di dolcezza, musica e movimento, che regalerà alla comunità, e ai turisti che visitano il bellissimo borgo di Miglionico, una data importante del calendario natalizio, grazie ai sempre efficaci lavori delle insegnati che hanno portato inclusione e gioia, con il racconto musicale di un Natale fatto dalle piccole donne e uomini del futuro, che ci ricordano come tutto sia possibile. Proprio a Natale, solo a Natale.