Rappresentante di Lista, Willy Peyote e Serena Brancale al Locus festival

E Mola di Bari, arcinota per aver dato i natali a un cantautore ipercreativo e controcorrente come Enzo Del Re, si appresta a salutare il Locus festival 2022 – che ha riempito di sonorità la Valle d’Itria e la costa adriatica- con due concerti di livello. Il primo, fissato per il 20 agosto, riguarda ‘’La rappresentante di lista’’ che ha trionfato a Sanremo con Ciao ciao e, il giorno dopo, Willy Peyote con il suo ultimo lavoro ‘’pornostalgia’’ e Serena Brancale che ricordiamo per il brano ‘’galleggiare’. E se i concerti chiudono con due serate di livello il Locus riserva altri appuntamenti di interessante spessore culturale.

LA NOTA DEL LOCUS FESTIVAL

A Mola di Bari gli ultimi due grandi concerti del Locus festival 2022: La Rappresentante di Lista il 20 agosto, Willie Peyote e Serena Brancale il 21 agosto.

Poi il festival continua fino a settembre con eventi Extralocus a Savelletri e Bari, e con la mostra su Jeff Buckley a Locorotondo.

Il Locus festival ha appena concluso con successo la sua settimana più intensa a Locorotondo, con 8 grandi concerti, di cui 3 hanno raggiunto il sold-out.

Per gli ultimi due headliner italiani del festival, il Locus lascia la Valle d’Itria e si sposta lungo il litorale barese. Nell’arena del magnifico Castello Angioino di Mola di Bari, sabato 20 agosto esploderà lo show variopinto de La Rappresentante di Lista, autentica rivelazione delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo.

Domenica 21 agosto, infine, a Mola arriverà il rapper e cantautore torinese Willie Peyote, Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo dello scorso anno, fresco di pubblicazione del suo sesto album “Pornostalgia”. In apertura Serena Brancale, una delle artiste pugliesi più talentuose in circolazione, con il suo progetto cantautorale intriso di nu soul, jazz ed elettronica.

Gli orari delle due serate al castello di Mola prevendono l’apertura delle porte alle ore 19:00, e l’inizio degli show alle 21:00. Le aree parcheggio consigliate sono quelle di Corso Italia e di via San Giuseppe, tutte a circa 10 minuti a piedi dal Castello.

I biglietti sono ancora disponibili online su DICE.fm e sul circuito Ticketone, e se ancora disponibili saranno in vendita anche direttamente all’ingresso degli eventi.

Oltre agli eventi sui palchi principali, continuano fino a settembre gli eventi ExtraLocus, che allargano ulteriormente gli orizzonti della rassegna in diverse location da nord a sud lungo la costa adriatica pugliese. In programma la performance A part of me in piano solo di Mirko Signorile (2 settembre in piazza Roma – Rotonda – a Bari S. Spirito (’evento rientra nella quinta edizione di “Festa del mare”) e due suggestivi concerti all’alba sul molo di Savelletri, nel territorio di Fasano: l’arpista rivoluzionaria Kety Fusco il 1 settembre, e della rivelazione polacca della modern classical Hania Rani il 3 settembre. L’ingresso per gli eventi Extralocus è gratuito.

Nel frattempo a Locorotondo è sempre visitabile gratuitamente, fino al 4 settembre, la mostra fotografica “JEFF BUCKLEY ETERNAL LIFE” al Museo Perle di Memoria.

Tutto il programma e le informazioni sono disponibili sul sito locusfestival.it

PRESS KIT ONLINE con foto, grafiche, comunicati

Schede artisti

La Rappresentante di Lista

Dopo il grande successo a Sanremo, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, arriva al Locus il 20 agosto, per uno dei due eventi del festival in programma a Mola di Bari. Quello di LRDL sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi li ha conosciuti ultimamente con l’hit globale “Ciao Ciao”.

Willie Peyote

Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, nasce a Torino nel 1985 da padre torinese di Barriera e madre biellese ed è considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea.

Il suo nome d’arte unisce Wile E. Coyote con il peyote, pianta allucinogena proveniente dall’ America settentrionale. Willie è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo.

Il 2022 è l’anno dell’album “PORNOSTALGIA”. Il disco, anticipato i primi giorni di aprile dal brano manifesto “Fare Schifo” (con la partecipazione di Michela Giraud) e che contiene il singolo “La Colpa al Vento” è stato pubblicato il 6 maggio da Virgin Records/Universal Music Italia.

I concerti hanno sempre avuto molta importanza nella costruzione artistica di WILLIE PEYOTE che sul palco sarà affiancato dagli All Done per proporre quindi in veste live i brani dell’ultimo lavoro discografico “PORNOSTALGIA” (Virgin Records/Universal Music Italia) oltre ai principali successi che hanno costellato il suo percorso.

Serena Brancale

E’ riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”.

Dotata di una voce scura e versatile, in questo nuovo progetto decisamente nu-soul, con la sua creatività attraversa funk, jazz e R’n’B strizzando l’occhio al rap ma senza mai dimenticare i moderni suoni dell’elettronica.

Cantante ma anche pianista e percussionista, nei live Serena esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo ancora più creativo e scatenato.

Calendario prossimi eventi

Arena Castello, MOLA

Sabato 20 agosto

Ore 21:00 – Live: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Link biglietti online

Domenica 21 agosto

Ore 21:00 – Live: WILLIE PEYOTE, SERENA BRANCALE

Link biglietti online

Molo di Savelletri, FASANO | Extralocus

Giovedì 1 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: KETY FUSCO

Piazza Roma (Rotonda), BARI S. SPIRITO | Extralocus

Venerdì 2 settembre | ingresso libero

Ore 20:00 – Live: MIRKO SIGNORILE”A part of me” piano solo

Molo di Savelletri, FASANO | Extralocus

Sabato 3 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: HANIA RANI

Informazioni

Email info@locusfestival.it

Info sui biglietti biglietteria@bassculture.it

Infotel. / Whatsapp +39 393 9639865

Ufficio stampa: ufficiostampa@bassculture.it