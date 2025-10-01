Raphael Gualazzi a Matera con l’orchestra Ico della Magna Grecia

E’ uno dei nomi di punta, da tutto esaurito, che caratterizzerà la stagione concertistica dell’ Orchestra Ico della Magna Grecia e dell’Associazione Luis Bacalov, presentata nei giorni scorsi a Matera e che ha confermato le ottime e consolidate scelte della direzione artistica del maestro Piero Romano. C’è attesa a Matera per la serata del 6 ottobre per l’esibizione di Gualazzi, noto al pubblico materano e del comprensorio, e dei musicisti dell’orchestra Ico della Magna Grecia. E’ il ”La” alla stagione , come dimostra, il comunicato stampa ”nazionale” sul tour di Gualazzi. Successo e applausi garantiti che risuoneranno oltre alla Città dei Sassi, domenica 5 Foggia, e il 7 Taranto.



Comunicato stampa

RAPHAEL GUALAZZI

in tour con tre diversi live:

Piano-vocal, Quintetto e con Orchestra

6 ottobre – Matera, Auditorium Raffaele Gervasio

Raphael Gualazzi con l’Orchestra Magna Grecia

Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, è in tour nei festival musicali e nelle principali piazze italiane con tre diversi progetti live: in pianoforte solo, con il suo quintetto e con Orchestra.

La dimensione ‘piano-vocal’ è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afro-americana, a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

Il quintetto di Raphael Gualazzi è la sua astronave musicale; lui scrive le sue canzoni, le arrangia, le dirige e interagisce con i musicisti attraverso pianoforte, voce e ukulele.

Il quintetto, consolidato ormai da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti d’eccellenza di grande talento e versatilità: Anders Ulrich al contrabbasso, Luigi Faggi alla tromba, Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e tastiera, Gianluca Nanni alla batteria.

Il repertorio energico e profondo ripercorre non solo i grandi successi dell’artista ma anche composizioni che sanno valorizzare la vocalità dei musicisti nella celebrazione di sonorità soul, jazz, pop e swing.

Ad impreziosire l’andamento dello spettacolo vi sono momenti in trio e piano solo, che omaggiano celebri arie d’opera o temi cari all’artista.



Il concerto di Raphael Gualazzi con Orchestra, egregiamente arrangiata e diretta dal M° Stefano Nanni, racconta le sue composizioni più interessanti dal 2005 a oggi, rivelando anche brani dei suoi esordi, raramente eseguiti dal vivo.

La musica è celebrazione di tutte le dimensioni dell’esistenza umana. Profondità, leggerezza, vita, amore, oblio, luce, realtà e fantasia. L’unione di classicità e sonorità ispirate alla cultura afro-americana nelle sue infinite sfaccettature lo rendono un concerto unico e imperdibile.

Le prossime date del tour: il 3 ottobre al Teatro Pileo di Prata di Pordenone (PN) per Altolivenza Festival (con l’Orchestra dell’Accademia musicale Naonis); il 5 ottobre al Teatro Umberto Giordano di Foggia per Musica Civica (in trio); il 6 ottobre al Teatro Umberto Giordano di Matera (con l’Orchestra della Magna Grecia); il 7 ottobre al Teatro Orfeo di Taranto (con l’Orchestra Magna Grecia); il 10 ottobre al Teatro Goldoni di Venezia (in trio); il 13 e 14 dicembre al Blue Note di Milano (in quintetto); il 16 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania per Catania Jazz (in quintetto); il 17 dicembre al Teatro Golden di Palermo (in quintetto); il 20 dicembre al Teatro Forma di Bari (in piano solo); l’8 febbraio al Teatro Sociale di Rovigo (in piano solo); il 13 febbraio 2026 al Teatro Kennedy di Fasano per Fasano Musica (con l’Orchestra della Magna Grecia); il 26 marzo 2026 al Teatro Angelo Masini di Faenza per Emilia Romagna Festival (in trio).

Tutti gli aggiornamenti sul calendario dei concerti di Raphael Gualazzi previsti per la prossima stagione sono sul sito ufficiale dell’artista www.raphaelgualazzi.com/concerti/.

Il calendario estivo è stato definito da Kino Music in collaborazione con Baobab Music e con International Music & Arts.

RAPHAEL GUALAZZI LIVE 2025

