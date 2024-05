Ragnatela, Raf, Hunt, Zarrillo, Collage, Modena e Vibrazioni in concerto

Se avete voglia di ascoltare buona musica in piazza e visitare i comuni vicini e allora partite, a cominciare da stasera, domenica 26 maggio. Il gruppo materano dei Ragnatela folk band suonano a Salandra, ore 21.00, per la festa della Madonna del Monte, Raf a Gioia del colle ( Bari) per la festa di San Filippo Neri,Rocco Hunt a Sammichele di Bari per Road to Battiti” in piazza della Vittoria, Haiduchii a Conversano ( Bari) per la festa della Madonna della Fonte, Michele Zarrillo lunedì 27 a Gravina in Puglia ( Bari) per la festa del Santissimo Crocifisso , il 13 giugno i Collage ore 21.00 in piazza Monumento a Stigliano e gli Acccipiter a Rotondella in piazza Risorgimento per la festa di Sant’Antonio da Padova, Il 14 giugno Nesli a Palazzo San Gervasio ( Potenza) 15 giugno i 99 Posse a Rapone ( Potenza) in piazza Unità d’Italia. Arisa il 15 giugno a Oppido Lucano ( Potenza) in piazza Salvo D’Acquisto. Stessa data con Silvia Mezzanotte a Balvano ( Potenza), Massimo Di Cataldo il 30 giugno a Tito Scalo ( Potenza) , il 16 luglio Gigi D’Alessio allo Stadio Viviani, il 2 agosto a Montemurro ( Potenza) al campo sportivo i Modena City Ramblers, Daniele Silvestri 8 agosto al parco naturale Europa di Monticchio ( Potenza) e il 18 agosto le Vibrazioni a Ferrandina in piazza Plebiscito.



E Matera? Dimenticate, l’intensa estate 2023 tra Cava del Sole, Palazzo Lanfranchi e il piazzale del Castello, e la due giorni del blues in Casa Cava e attendetevi quello che passerà il convento della congregazione dell’ Inconcludenza…Particolarmente attivo nel ballo del gambero. A quanto pare si pensa, come è giusto che sia, al dopo estate. Dall’albo pretorio comunale https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera vengono fuori due date: il Premio Moda Città dei Sassi che avrà le dati centrali, il 4 e 5 settembre, in piazza san Francesco d’Assisi e il ”Presepe vivente nei Sassi di Matera- Luce sul futuro” 7-8-14-15-21-22-28-29 dicembre 2024 e 4-5 gennaio 2025.

img src=”https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2024/05/collage_locandina-253×365.webp” alt=”” width=”253″ height=”365″ class=”alignnone size-medium wp-image-171547″ />

