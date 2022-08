Ragaa…pronti?Arriva Blanco al Sonic Park Matera 2022

E’ il re dei sold out e a Matera, rioordate?, ha fatto registrare il primo tutto esaurito record a poche ore della vendita on line dei biglietti. Per il ‘’ Sonic Park Matera 2022’’ è stato l’avvio di una stagione di concerti che h raccolto altri pienoni, segno della validità e varietà della scelta di musicisti e gruppi. Con Blanco e il suo blu celeste tour si preannuncia, domani 3 agosto, una serata da cori infiniti con i teen agers pronti ad arrivare alla Cava del Sole per il loro beniamino. E Blanco, dopo il successo sanremese con ‘’Brividi’’ insieme a Mahmood, ha spopolato, scalato le classifiche e riempiti i luoghi dei concerti. Pronti ragazzi a cantare i successi del dicannovenne bresciano che sta tingendo di celeste e di blu le notti dell’ estate 2022 con ‘’ Brividi’’, ‘Mi fai impazzire’’, ‘’ La canzone nostra’’, ‘’Nostalgia’’, ‘’ Notti in bianco’’? E Blanco.



MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

apertura porte ore 18

concerto ore 21

BLANCO

BLU CELESTE TOUR

sold out

L’enfant prodige della musica italiana sarà il grande concerto di chiusura della prima edizione di Sonic Park Matera, il nuovo festival che si inserisce fra le più prestigiose venue musicali dell’estate 2022 grazie alla collaborazione fra Reverse Agency e Phoenix in stretta sinergia con gli enti locali.

Vincitore della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, certificato quinto disco di platino e il successo ottenuto con l’album d’esordio “Blu Celeste” certificato cinque volte disco di platino e dopo l’uscita del nuovo singolo “Nostalgia”, certificato disco di platino, BLANCO prosegue il BLU CELESTE TOUR (interamente SOLD OUT) fino al mese di settembre.

La perfomance del giovanissimo talento è stata ideata nel minimo dettaglio per portare lo spettatore all’interno di un’esperienza sensoriale.

Come uno spettacolo immersivo, l’allestimento – ideato da Fabio Novembre – attraverso il light design e i grandi schermi led wall che circondano il palco, accompagna l’esibizione di BLANCO ricreandone l’immaginario visivo: dalla cameretta, luogo in cui l’artista ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio BLU CELESTE e ricostruiti attraverso i visual che si alternano sugli schermi, il cantante si muove all’interno di uno spazio in costante trasformazione.

Sul palco, insieme a BLANCO il fedele produttore e polistrumentista Michelangelo e una prestigiosa band composta da Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso.

Il BLU CELESTE TOUR ha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormai BLANCO un fenomeno inarrestabile e ha polverizzato tutti i biglietti delle nuove date estive, che sono state aggiunte a quelle nei club, anch’esse già tutte sold out dal giorno di annuncio.

Durante il tour BLANCO porterà live tutti i suoi più grandi successi e il suo album d’esordio “Blu Celeste” che ha totalizzato 650 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di view su YouTube.

“Ho aspettato” dichiara BLANCO “perché volevo che, per il mio primo live, il pubblico potesse muoversi con maggiore libertà possibile (pur nel rispetto della situazione attuale). Sono mesi che penso a come portare il mio disco sul palco per offrire a tutte le persone che mi hanno sostenuto la mia performance migliore. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo curato sotto ogni dettaglio (visual e lighting) e sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni con una super band live, tra cui naturalmente Michelangelo (il mio produttore) che c’è stato dal primo momento. Nel mio album, BLU CELESTE, ho raccontato me stesso con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare”.

