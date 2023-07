Ragaaaa…E ”Lazza” infiamma la Cava del Sole

Se prima di cominciare il concerto c’erano 40 gradi buoni, e qualcuno se ne è presi anche di più dal primo pomeriggio, con l’arrivo sul palco di ” Lazza” la temperatura è salita a 100 gradi dopo che con il suo arrembante ”’ Ragaaaa….” ha detto chiaro e tondo che voleva vedere i fans cantare, saltare e tenere alte la braccia per fare casino per due ore. E così è stato con una lunga sequenza di brani della consolidata produzione rap, trap e hip hop che hanno infiammato un pubblico di teen agers venuto da fuori regione. E ” Lazza” non si è risparmiato, non risparmiando critiche a ”quelle facce di fango” e ”chiacchieroni” che continuano a scrivere cazzate sul suo conto, come l’aver abbandonato l’Hip hop. Ma quando mai? Lui continua a scrivere e tra l’altro è un ottimo musicista, che sa stare anche al piano. E poi ha una filosofia di vita precisa, dal ritmo incalzante con una sequenza di parole che racchiudono sensazioni, emozioni, provocazione, qualche ”vaffa” che ci sta e un invito a guardarsi dentro e allo specchio come riporta un passaggio di Tom Boy ”…Non mi spegni la fiamma Non dire è colpa del karma Guarda dentro lo specchio se qualcosa non va Stai mentendo a te stesso Dì la verità”.



Un invito al popolo ” Ragaaa…” a essere sè stessi e, ha aggiunto, ” Lazza” coltivate i sogni che prima o poi si avverano. E lui ne è un esempio, che ha citato i tanti successi raggiunti, di vendita, visualizzazioni, successi e non solo sanremesi, che lo hanno portato a spopolare ovunque.Il Lazza Ouvertour Summer 2023 , con la barriera di telefonini accesi, interrotti dalla richiesta di spegnerli (‘na parola) per un brano e con una osservazione condivisibile sulla necessità di evitare protagonismi social a tutti i costi…come il farsi un selfies a tutti i costi con una persona famosa o fotografare e postare un piatto quando si è al ristorante. Parole sante, visto il protagonismo che purtroppo vediamo anche in certi ambienti istituzionali del popolo stellare dei selfies. E a proposito di stelle abbiamo apprezzato scenografia da videgrafica elettronica ad alta fedeltà ( colori, suoni, sfondi) che hanno portato valore aggiunto allo spettacolo.

Per i fans , tra di loro anche i ragazzi dell’azienda materana Calia con una t-shirt azzeccata, l’opportunità di cantare a memoria la scaletta dei brani; Ouv3rture, Molotov, Bugia, Gigolò, Netflix, Re Mida, S!r!, Jefe, Porto Cervo, Chagne, Zonda, Topboy, Gucci Ski Mask, Panico, Sogni d’oro, J, Alibi, Puto, Nessuno, 24H, Senza rumore, Nulla di, Catrame, Morto mai, Piove, La fine, Uscito di galera, Cenere, Ferrari remix ( che ah chiuso il concerto). Naturalmente con ” Cenere” si è polverizzato ogni record di intensità…e con un arrivderci Matera e un ” Ragaaa…” accompagnato dall’immancabile cuoricino con le mani. Risposte di cuore…naturalmente sulle note di Panico , oltre a Cenere, e Bon Ton, l’ultimo singolo prodotto insieme a Blanco e Sferaebbasta che domani sarà a Matera…