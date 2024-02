Raduno penne nere a Matera. Candidatura per il 2026

Conoscendo la tenacia del materano Vito Giasi, sostenuto dal gruppo di Matera dell’Associazione nazionale Alpini Bari -Puglia- Basilicata, c’è da credere che farà di tutto per portare nella Città dei Sassi il raduno delle penne nere 2026. La data, quando si tratta di fare le cose per bene e di fare bella figura, è dietro l’angolo…Tutti,a cominciare dagli enti locali ( Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata), imprenditori, associazioni devono contribuire, per quanto di competenza, alla realizzazione di un evento che farà onore a una città, ormai nota nel settore turistico per capacità di accoglienza. Del resto, lo ricorderete, Matera ha già ospitato nel 2019 il raduno nazionale dei Bersaglieri. Ora tocca alle penne nere con la 97^ adunata nazionale degli Alpini. Buon lavoro, Vito.

MATERA CANDIDATA AD OSPITARE LA 97° ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI CHE SI TERRA’ NEL 2026

Questo è l’importante risultato ottenuto domenica 11 febbraio all’incontro dei Presidenti del IV Raggruppamento “CENTRO SUD E ISOLE” della Associazione Nazionale Alpini che si è tenuto a Firenze dove il Gruppo di Matera della Sezione A.N.A. Bari Puglia Basilicata ha ottenuto il benestare per entrare in lizza per candidarsi alla competizione tra i candidati degli altri Raggruppamenti territoriali dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il risultato è stato conseguito dal Capogruppo a seguito di un notevole lavoro di sinergie e unità all’interno del gruppo, con il coinvolgimento proficuo di enti istituzionali pugliesi e lucani.

La possibilità di vedere sfilare le Penne Nere nella città dei Sassi ha iniziato la sua concretezza. Tocca alla Città di Matera, alla Basilicata, alla Puglia attivarsi per vedere realizzato questo sogno.

Contatti: Vito GIASI tel. 3293666334 – email: matera.bari@ana.it

Addetto Stampa Gruppo Matera: Vito E. SELLITRI tel. 3500609076 – email: vit

Il GRUPPO DI MONTEBELLUNA ospite a Matera nel 2019