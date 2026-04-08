Radicanto, 30 anni di musica. Al Teatro Piccinni di Bari venerdì 17 e sabato 18 aprile

I Radicanto festeggiano trent’anni di musica in compagnia di grandi ospiti, con due serate evento per celebrare tre decenni di arte, ricerca musicale e connessioni: al Teatro Piccinni di Bari, venerdì 17 e sabato 18 aprile. Due eventi speciali inseriti come spettacoli fuori abbonamento nella Stagione teatrale e di danza del Comune di Bari “BARI – UMANO COLLETTIVO” in collaborazione con Puglia Culture. “Un viaggio emozionale nel repertorio della band barese -si promette in una nota- che ha reso la musica mediterranea un linguaggio senza tempo, con la speciale partecipazione dei cantautori Raiz e Ginevra Di Marco – con cui i Radicanto hanno firmato storiche collaborazioni – e del drammaturgo barese Vito Signorile. Un traguardo straordinario che si celebra, dunque, ancora una volta attraverso la musica che attraversa geografie e supera confini, che racconta il Mediterraneo, da un secolo all’altro, indagando le infinite connessioni tra tradizione e innovazione. La Piccola Orchestra Radicanto: Sul palco, una formazione d’eccezione composta da nove talentuosi musicisti: Maria Giaquinto (voce), Giuseppe De Trizio (chitarra classica e mandolino), Adolfo La Volpe (chitarra elettrica), Vito Mannarini (chitarra classica), Giovanni Chiapparino (fisarmonica), Claudio Carboni (sax), Paolo Pace (voce, sax, flauto traverso), Francesco De Palma (batteria) e Giorgio Vendola (basso). Con questa composizione, la piccola orchestra Radicanto spazierà dai brani storici e più iconici della band alle canzoni d’autore più celebri del repertorio italiano.

Il programma delle serate

Venerdì 17 aprile, ore 21 – “TRAPUNTO DI STELLE”

Un omaggio speciale a Domenico Modugno, reinterpretato dalla voce unica di Maria Giaquinto. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Raiz, nel ruolo di ideale “Caronte” e guida narrativa e di Ginevra Di Marco, voce simbolo della tradizione e del folk contemporaneo.

Sabato 18 aprile, ore 20 – “ALLE RADICI DEL CANTO: TRENT’ANNI DI RACCONTI E CANTI”

Una celebrazione antologica che ripercorre i brani più iconici della band: dalla prima composizione di “Echi di gente” fino all’ultimo capolavoro “Alle radici del canto”, che ha scalato le classifiche mondiali di world music. Sul palco, insieme a Raiz e Ginevra Di Marco, anche Vito Signorile, decano del teatro popolare barese, per un connubio indissolubile tra musica, parola e identità.

Info e Biglietti: Biglietteria Teatro Piccinni: Corso Vittorio Emanuele, 84 – Tel. 080.5772465 e online su Vivaticket.”