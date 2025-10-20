Race for the cure, la camminata solidale per le vie di San Mauro Forte

Si è tenuta ieri, a San Mauro Forte, la camminata solidale per le vie del paese per sostenere l’associazione Komen Italia, un’organizzazione no profit che si occupa di prevenzione, cura e ricerca per la salute femminile. Un gruppo impegnato di cittadini sammauresi, si è dato appuntamento in Piazza Caduti per la Patria per dare il via alla seconda edizione. Anche il piccolo centro lucano si tinge di rosa, in coda alle numerose iniziative che il comitato nazionale ha tenuto o sta tenendo nelle varie città d’Italia. Un grande gesto di impegno e sensibilizzazione verso una tematica alla quale molto spesso non prestiamo particolare attenzione, ma che continua ad essere al centro della preoccupazione sanitaria. La mobilitazione vuole restituirci un significato di responsabilità, che mette in prima fila il rispetto per il proprio corpo, lo stile di vita corretto, lo sport e le buone abitudini alimentari. La campagna di sensibilizzazione sui tumori del seno, ci ricorda che circa un terzo dei tumori al seno, potrebbero essere evitati se la popolazione femminile rispettasse i principi di uno stile di vita salutare e oltre il 90% delle guarigioni si verificano grazie alle diagnosi precoci. Pertanto, è importante ricordare l’importanza degli screening mammografici periodici, che aiutano a monitorare e tenere sotto controllo la propria salute.

Abbiamo incontrato la referente locale, Giusy Imperatore, che – con la collaborazione di un gruppo di ragazze e ragazzi – ha raccolto i fondi e le adesioni per la partecipazione alla passeggiata rosa. Abbiamo chiesto di raccontarci la collaborazione con Komen e il significato della mobilitazione e dell’impegno, Giusy ci risponde: <<questa è stata la seconda edizione della camminata solidale a San Mauro, a sostegno di questa associazione che si occupa della lotta ai tumori del seno e della promozione della salute femminile in Italia. Le sue attività includono le diagnosi precoci, il supporto alle pazienti, la ricerca scientifica e la sensibilizzazione pubblica. Inoltre, la carovana della prevenzione di Komen, offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e a chi non rientra nell’età per poter effettuare screening gratuiti>>. Riguardo le iniziative future, che si rinnoveranno di anno in anno, Giusy ci fa sapere che l’impegno per la causa sarà rinnovata con ulteriori novità, che metteranno al centro di questo evento anche la rappresentanza medica, con il fine di allargare lo spettro della conoscenza della materia e fornire gli strumenti scientifici per tenere alta l’attenzione, con iniziative mirate: <<dall’anno prossimo – con l’ausilio delle ragazze che mi supportano nella raccolta delle iscrizioni – mi muoverò per ospitare oncologi, psiconcologi e altre figure di riferimento con un convegno che si terrà nello stesso giorno della camminata>>. Crediamo che una società – per essere pronta a determinate sfide sociali – abbia bisogno di consapevolezza e coraggio, per rimediare – molto spesso – all’inconsapevolezza delle sfide che la comunità scientifica fatica a comunicare verso la società. Per tale motivo, abbiamo chiesto alla volontaria Giusy – in ultima battuta – le motivazioni e le ragioni che spingono a mantenere e intensificare il proprio impegno a servizio di questa causa: <<ho sposato questa causa perché, purtroppo, i casi di tumore al seno e tumori di genere sono aumentati notevolmente e la soglia d’età si è abbassata. Non dobbiamo mai abbassare la guardia e sottoporci a costanti screening preventivi, perché di tumori al seno, come altri tumori, se presi in tempo, possono salvare la vita>>. Auguriamo, dunque, un grosso in bocca al lupo per le iniziative future e per conoscenza e dovuti approfondimenti, lasciamo di seguito il link per poter visitare il sito ufficiale di Komen Italia: https://komen.it/.