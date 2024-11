“Questione Matera-Basilicata Temi e prospettive”, convegno del Circolo La Scaletta

“Questione Matera-Basilicata, temi e prospettive” E’ il titolo del confronto-dibattito organizzato dal Circolo Culturale La Scaletta nella giornata di venerdì 29 novembre -alle ore 17,00- nella sala conferenze della Camera di Commercio di Matera. Parteciperanno -informano gli organizzatori- “l’assessore regionale Cosimo Latronico, i consiglieri regionali Michele Casino, Roberto Cifarelli, Angelo Chiorazzo, Piero Marrese, Nicola Morea, Domenico Tataranno Gian Michele Vizziello, Viviana Verri ed il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.” “Il Circolo La Scaletta – sottolinea il Presidente, Franco Di Pede – ha sollevato da tempo una serie di argomenti che abbiamo voluto definire ‘Questione Matera’ per sollecitare un dibattito sul ruolo e sull’attenzione che la Regione dovrebbe, a nostro parere, riservare ad un territorio dinamico e produttivo come quello del Materano per raggiungere l’obiettivo fondamentale che è quello della crescita e dello sviluppo della Basilicata. La questione Matera è per noi una ‘Questione Basilicata’ nel senso che solo da un rinnovato patto che coinvolga le città capoluogo e, a cascata, tutti i territori si possono affrontare e risolvere le criticità che sono emerse e che stanno emergendo. Il nostro obiettivo è di definire un comune denominatore di questioni da affrontare in maniera bipartisan per raggiungere gli obiettivi che sono di interesse generale per la comunità”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.