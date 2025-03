Questi scherzano con la guerra…e dicono il falso per convincere ad armarci.

A guardare il video festoso di quella che, sembra una tictocher che pubblicizza merce di qualche logo ed invece, è una commissaria europea (ovvero una che sta al top della governance UE) vien da chiedersi: in mano a chi siamo finiti? E’ sconcertante (lo guardasse chi non lo avesse ancora fatto) la leggerezza con cui, la “Commissaria europea per la Parità e la gestione delle crisi“, la belga Hadja Lahbib, in un video -tra un sorrisetto e l’altro- fornisce le improbabili istruzioni per sopravvivere a “disastri naturali, stati di crisi o aggressione armata“…..in sostanza per la paventata terza guerra mondiale. Cosa consiglia è ridicolo (occhiali, mazzo di carte, fiammiferi, accendino, coltellino svizzero ed altre amenità da boyscout) se non fosse tragico, inquadrandosi smaccatamente in una campagna di terrorismo psicologico che punta a convincere la riottosa stragrande maggioranza dei cittadini europei che armarsi ancor di più è urgente, necessario….e che ci si può persino scherzare su. Che volete che sia prepararsi alla morte invece che alla vita?

Per questo video, in cui lei si diverte un mondo, dobbiamo comunque ringraziarla perchè ci mostra la pochezza di chi detiene la guida della UE e ci sta portando sull’orlo del baratro, nel mentre (fortunatamente senza costoro che sanno parlare solo di armi e di guerra da tre anni), da altre parti si comincia a parlare di pace. Parola che a costoro sembra far venire l’orticaria vista la sequela di summit che stanno consumando, sostanzialmente per opporvisi. Infatti, continuano sempre e solo a parlare pateticamente di armi e truppe da inviare al fronte, con il coltello fra i denti. Il tutto basato su una serie di fandonie (come sempre quando c’è di mezzo la guerra, vedi false armi di distruzione di massa di Saddam Hussein): la Russia che vorrebbe invadere l’Europa, la NATO che non ci sarebbe piu, noi che spendiamo meno degli altri in armamenti e un esercito europeo inesistente e che non vuole nessuno dei commensali al tavolo dell’abbuffata di soldi che ne consegue. E si perchè non è che i paesi della UE abbiano mai smesso di armarsi. Anzi gli europei hanno finalmente scoperto che noi spendiamo molto più della Russia (che è oramai stato eletto ad orco che ci minaccia, dagli stessi che ci facevano affari sino a tre anni fa): “la spesa europea risulta eccedere quella russa del 58% nel 2024 (56% considerando solo UE e altri membri NATO in Europa e 19% considerando la sola UE).” Tutti i dettagli, chi non ci crede, li trova in questo articolo di Carlo Cottarelli, Carlo Cignarella e Alessio Capacci. Ma tutto questo non va detto, non è in linea con quanto Ursula Von der Lyen va predicando da quando ha lanciato il famigerato piano RearmEurope di 800 miliardi di euro, poi soggetto a modifica lessicale -perchè indigesto per la propaganda necessaria a farlo gradire dagli europei scettici- in “Readiness 2030” (pronti per il 2030), che vorrebbe significare “aver riarmato e sviluppato le capacità per avere una deterrenza credibile, avere una base industriale della difesa che costituisca un vantaggio strategico. Ma per essere pronti per il 2030 dobbiamo agire ora”. Di quale deterrenza UE si possa parlare a fronte di un presunto nemico che dispone di migliaia di testate nucleari, diverse delle quali in grado di essere usate a mezzo di missili ipersonici, è un mistero inspiegato (perche una balla) dalla algida Ursula. Così come il perchè l’orco cattivo dovrebbe avere la bontà, ammesso e non concesso che diventassimo deterrenti entro la data programmata, di aspettare i nostri comodi, dopo il 2030, par farci BAU! Non bisogna essere strateghi per capire che c’è chi ha deciso di fare affari sulle armi e sulla pelle di chi muore nel loro utilizzo o perchè non potrà avere lavoro ed assistenza per mancanza di risorse finanziarie. Ecco, quindi, che è partito a pieno ritmo il battage a reti unificate per il lavaggio di quei cervelli che, nonostante tutto, continuano a provare a resistere. Perchè è la storia e la cronaca a confermare una banalità: ossia che le armi uccidono il futuro quando sparano, ma anche quando si accumulano, sottraendo risorse necessarie alla vita di tutti per arricchire i profitti di pochi produttori di questi strumenti di morte (mentre preparano le prossime guerre, anche mondiali). E’ evidente che solo dal basso può passare la nostra salvezza e quelle delle nuove generazioni (perchè in guerra andranno loro non coloro che la stanno preparando), che si vorrebbero vittime sacrificali di questa follia, pretendendo che l’Europa si relazioni al mondo essenzialmente con la diplomazia e non come indica stoltamente la Von der Lyen (e il coro al suo seguito):“Se l’Europa vuole evitare la guerra, deve prepararsi alla guerra”.