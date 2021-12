“All’I.C. Pascoli quest’anno il Natale si tinge di… MUSICAL!!! ” Infatti in una nota si informa che Questa sera , mercoledi 15 dicembre,” presso il teatro Guerrieri la Pascoli si trasferisce nella terra delle meraviglie e diventa…WONDERLAND!

La nostra “Alice” (in stand by) ha dovuto aspettare ben due anni causa lockdown, ma ora ritorna vaccinata e più forte di prima solo per voi.

I ragazzi delle classi 3C, 3H, 2H, 1G, 2G e 3G sono in fibrillazione.

Un altro musical tutto in inglese per valorizzare le conoscenze della L2 e trasformarle in abilità e competenze.

Un ringraziamento speciale va alle nostre professoresse di inglese: la professoressa Cristina Grieco che ha adattato, riscritto e fatto da regia all’intero lavoro, la professoressa Enza Sileo che ha collaborato nel seguire, guidare e far studiare l’opera in inglese ai nostri ragazzi.

Grazie ai professori di musica e di strumento Rosanna Bianco, Nunzia Marcosano, Luigi Gallipoli, Sara Castaldi, Giusy Stano e naturalmente al professor Dino Plasmati, il quale ha adattato e trascritto le musiche e dirigerà l’orchestra della nostra scuola.

In programma due spettacoli alle 17 e alle 20.”