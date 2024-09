Questa sera nei Sassi di Matera “Arpiamoci e partite” con Dino Paradiso e Daniela Ippolito

Questa sera (22 settembre 2024) nel cuore dei Sassi di Matera -in Piazza San Pietro Caveoso, con inizio alle ore 19,30- andrà in scena “Arpiamoci e partite” con il connubio inedito di due artisti: il cabarettista Dino Paradiso e la musicista (arpista nello specifico) Danila Ippolito. Un evento che rientra nel cartellone delle iniziative del Matiff (Matera International Film Festival). Ma si tratterà solo di un “acconto” dell’intero nuovo spettacolo dell’artista di Bernalda, affiancato in questa impresa dalla ottima arpista sanmaurese, che farà crescere l’attesa per poi poterlo godere in interezza quanto prima. E’ lo stesso Dino Paradiso ad anticiparcelo sulla sua pagina social di ieri in cui scriveva: “Domani presento questo mio nuovo lavoro artistico che ho potuto realizzare grazie alla enciclopedica Artpista (Artista/Arpista) Daniela Ippolito. L’occasione prestigiosa del MaTiFF ci consente di portare in scena solamente un estratto dello spettacolo ma meglio cosi…che sto emozionato.” Quindi, non ci resta che….ridere! Ma forse anche di più!

