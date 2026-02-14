Questa sera alla finale di The Voice Kids il materano Raffaello Digilio prova a vincere.

Con la grande concorrenza della Festa di San Valentino e del derby d’Italia Inter-Juventus, questa sera, sabato 14 febbraio 2026, andrà in onda la finale della quarta edizione di The Voice Kids, su Rai 1 alle 21.30 e in streaming su RaiPlay. A questa ultima e determinante fase del talent show condotto da Antonella Clerici che in anche questa stagione ha riscontrato grande successo negli ascolti, partecipa anche il giovanissimo talento materano Raffaello Digilio (10 anni) a cui -la Città dei Sassi, ma anche la comunità di San Mauro Forte (dove affondano le radici del papà di Raffaello)- sono chiamate ad un forte e caloroso sostegno. Dunque, come dicevamo la finale andrà in onda proprio nel giorno di San Valentino e in concomitanza con una delle partite più sentite del campionato italiano, ma difficilmente ciò intaccherà sostanzialmente la fedeltà del pubblico di questo collaudato show. Dopo le Blind Auditions (le audizioni al buio con i coach di spalle e la semifinale) ora i 16 giovani rimasti in gara sono chiamati a salire sul palco per l’ultima decisiva sfida. A guidarli i loro coach: Arisa, Loredana Bertè, Nek e il duo formato da Clementino e Rocco Hunt, ognuno dei quali arriva in finale con quattro piccoli artisti in squadra. Ci sarà inizialmente una prima manche di esibizioni, al termine della quale ogni coach dovrà scegliere un solo concorrente del proprio team da portare alla fase finale. Una volta individuati i quattro finalisti — uno per squadra — si passerà alla votazione decisiva con un doppio sistema di voto: il pubblico presente in studio esprimerà la propria preferenza tramite telecomando, mentre la novità di questa edizione sarà la “giuria di qualità”, composta da quattro professionisti del mondo della musica e dello spettacolo (ciascun giurato avrà a disposizione un solo voto da assegnare al talento ritenuto migliore). Sarà la combinazione tra voto popolare e giudizio tecnico a decretare il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids. La giuria speciale è formata da: Nina Zilli, Mara Maionchi, Ema Stokholma ed Enrico Melozzi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.