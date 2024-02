Quennuendo Olè. Trionfo degli emuli di Freddy in Spagna

Tournèe di successo in Spagna, dove i ”Quennuendo” la splendida cover di musicisti di Grassano ( Matera) che ormai sono di casa nella ”caliente” terra ispanica, per quella carica interpretativa che trascina i fans del grande Freddy Mercury. Ne parlano giornali, siti web, come ci ha detto Giovanni Spadafino che ci ha girato alcune immagine della tournèe di un gruppo , nato da una intuizione dei fratelli Bolettieri, una famiglia unita da amicizia e cognomi e tanta passione per i Queen- Freddie Mercury è Nino Bolettieri, Brian May Vito De Matteis, Roger Taylor è Giuseppe Bolettieri e John Deacon Luigi Bolettieri. E loro, come abbiamo avuto modo di apprezzarli in concerto a Grassano nell’agosto 2021, danno il massimo, coinvolgono e concedono il bis quando cantano i maggiori successi dei Queen. Tra questi We will rock you, We are the champions, I want to break free, Radio Gaga, Bohemians rapsody, A Kind of magic e tanti altri. Stanno meritando succeso e fama. Ci piacerebbe vederli in un un ” Tribute Word” dedicato ai Queen e al loro fondatore. I fans a Sanremo…Per noi , i concittadini grassanesi e gli spagnoli, sono dei campioni: you are the champion…