Quelli che il calcio e non solo….Marino Bartoletti ad Altamura

Giornalista, scrittore, conduttore televisivo in diversi contesti Marino Bartoletti è uno dei volti storici del mondo sportivo e dell’attualità del BelPaese che, per competenza e simpatia, è in grado di raccontare come farà ad Altamura ( Bari) il 23 maggio prossimo alle 20.00 presso la parrocchia del Redentore, ‘aneddoti e racconti, musica e sport, ricordi e riflessioni’’. L’iniziativa è del Rotary Club di Altamura e Gravina, dell’Inner Wheel club di Altamura e di Heartebeat of Humanity. Una serata particolare di ‘’costume’’ come si diceva un tempo, per riflettere su come sta cambiando ( in meglio o in peggio ?)il BelPaese tra ironia, aspettative, delusioni. Sentimenti passati per tanti lustri della tv, dei giornali,dei libri. Spazio anche alla comicità e alla musica con il Duo Idea e anche su questi temi Il baffuto Marino Bartoletti ha tanto da dire e ricordare.