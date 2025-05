Quelle ragazze ‘’indomabili’’ tra reclusione e Resistenza

E da raccontare ne hanno davvero tanto quel gruppo di ragazze, tra Ljubljana, Venezia, Puglia e Balcani che sabato 10 maggio presso il Liberhub di Altamura ( Bari) incontreranno il pubblico nel corso d un evento dove letture, musica, testimonianze faranno da filo conduttore a storie di vita e possibilità di dialogo, di pace, che non devono mai venire meno tra le due sponde dell’Adriatico. Nella scaletta la lettura scenica è affidata a Sante Cutecchia (voce chitarra elettrica), Maria Grazia Fiore (voce), Francesco Massaro ( sax elettronica), le voci fuori campo sono di PierPaolo Capovilla, Graziella Desiante, Oragica Lipovsek, Franesco Pennacchia e ‘scritta con’’ Laura Bonelli. Interverranno Masimiliano Desiante ricercatore Ipsiac di Bari, l’architetto Rosanna Rizzi architetto e referente del coordinamento Spomenik di Barletta. Evento, come da locandina, sostenuto da Anpi Altamura, per gli 80 anni dalla Liberazione, Stella Nera e Liberhub.