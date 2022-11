“Quattro ventine e cinque” per Franceschino

A un materano verace non potevamo che fare gli auguri di ”Buon Compleanno!”, come si usava contare in dialetto. Perchè l’imprenditore, memoria storica di quella grande esperienza (spesso sofferta) che è stata la zona Paip, i numeri li ha messi in fila dove si è impegnato, rimboccandosi le maniche. Al lavoro, in Municipio, alla festa della Bruna o dei Santi Medici, allo stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” e dove c’era da dare una mano, lasciandosi andare a un moto di stizza o di imprecazione quando la città era, ed è gestita, da praticoni, opportunisti, faccetoste e ”spiche vacanti”, come vengono definiti quanti non sanno fare il proprio dovere per Matera o la tradiscono. Franceschino non demorde e festeggia le ”quattro ventine e cinque” ricordando le tappe di una vita formidabile e irripetibile. Nino Liantonio, manager facente finzione della neonata zona franca urbana 85.0 in onore di Franceschino, ha pronti torta e spumante per nuovi traguardi. Auguri Franceschino, vecchio e dinamico cuore di Matera.