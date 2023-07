Quattro ventine e cinque anni…per il maestro Paolicelli

Per lui, il maestro Nunzio Paolicelli, noto con il simpatico nomignolo generazionale di ” Pappaioll”, il tempo è passato e continuerà a passare a suon di musica. Anche quando, nella giornata del 18 luglio, ha festeggiato 85 anni. O meglio, come si dice in dialetto materano, quattro ventine e cinque anni. Torta e candeline con il numero del traguardo raggiunto, attorniato dalla stima e dall’affetto dei famigliari. E del resto come ci racconta nel 1938 nacque un fiore…di nome Nunzio. Naturale che per l’anniversario ci sia stato un pizzico di commozione per un devoto ai Patroni di Matera, fondatore della banda cittadina,ex vigile del fuoco, alla guida della Confraternita del Cristo Flagellato e tifoso juventino sfegatato, che in quest’ultima fase gli ha dato ‘amaro veleno’. Contano stima e amicizia di tanti, maestro Nunzio ”Pappagallo”, che ti augurano in musica- -naturalmente- – buon compleanno per nuovi traguardi.

Ricordi…