Quartetto Ciak in tournée all’estero: concerti in Croazia, a Berlino e Parigi in collaborazione con il Festival VivaVerdi Multikulti di Matera

Il festival VivaVerdi Multikulti protagonista all’estero in collaborazione con il Quartetto Ciak, impegnato nella tournée 2025 intitolata “SoundTracks”. La formazione strumentale cameristica, che si compone di Valeria Vecerina, violino, Sara Fazio, viola, Emanuele Rigamonti, violoncello, e Loredana Paolicelli, pianoforte, ai quali si aggiunge Mariapia Di Lecce con la sua video art, si esibirà sabato 29 novembre a Varaždin (Zagabria – Croazia) nella Music School – Concert All, e proseguirà con i concerti del 1 dicembre a Berlino (sede dell’Istituto italiano di Cultura) e del 3 dicembre a Parigi (sala concerti dell’Hôtel De Galiffet). “Si tratta di tre prestigiosi appuntamenti, -si legge in una nota- con l’esecuzione di musica per il cinema impreziosita da una lettura in chiave cameristica, che nascono dalla collaborazione tra la importante rassegna materana VivaVerdi Multikulti con gli Istituti italiani di Cultura all’Estero di Zagabria, Berlino e Parigi, la Rete Remind Culture Dei Mari – ExpoMus, la Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Il Quartetto Ciak si è esibito a Matera lo scorso 7 novembre nel concerto con il quale è stata inaugurata la sesta edizione del “Matera Film Festival”, la kermesse internazionale dedicata alla settima arte, dando vita a un apprezzatissimo momento musicale che ha messo in risalto il livello altissimo della formazione musicale e ottenuto il gradimento per il particolare repertorio che è stato proposto. È un progetto artistico/musicale particolarmente interessante e accurato quello che il Quartetto Ciak sta promuovendo nella sua tournée nel quale sono proposte musiche che nascono per il cinema e il teatro scritte da Danny Elfmann, Fabio Massimo Capogrosso, Giovanni Sollima, Loredana Paolicelli, Luca D’Alberto, Andrea Farri, Piero Piccioni, Giacomo Gozzini, Francesco Cerrato, Antonello Tosto. Le orchestrazioni dei brani sono di Gianluigi Borrelli ed Emanuele Rigamonti. Ricordiamo che compongono il quartetto giovani artisti under 35 in carriera, cioè Valeria Vecerina, violino, Sara Fazio, viola, Emanuele Rigamonti, violoncello, tutti laureatisi al Conservatorio “Verdi” di Como, che si affiancano a Loredana Paolicelli, pianoforte, docente di Musica da Camera del Conservatorio di Matera nonché compositrice e direttore artistico del festival “VivaVerdi”. Il gruppo si completa con Mariapia Di Lecce che propone le sue creazioni di video art nel corso della esibizione.

La formazione strumentale del Quartetto Ciak è nata quest’anno nell’ambito della rete Remind Culture Dei Mari – ExpoMus / Arterìa Associazione Matera, e unisce musicisti di tutta Italia per un’etica artistica e programmatica comune proponendo repertori musicali poco conosciuti, sviluppando una ricerca specifica fra i compositori contemporanei che scrivono non solo espressamente musica strumentale, ma anche per il mondo delle immagini in movimento e le rappresentazioni teatrali. SoundTracks è un progetto raffinato, concettuale, crossover e unico nel suo genere che mette alla luce partiture rare e di grande interesse scritte per cinema e teatro da compositori di chiara fama viventi, a dimostrazione del fatto che la musica ha una potenza espressiva al di là dell’immagine. Senza la musica qualsiasi pellicola cinematografica, balletto o spettacolo di teatro o ancora animazione, perderebbe il senso artistico e la forza espressiva di visione e comunicazione. Da qui sorge l’interesse del Quartetto Ciak per soundtracks inediti, ancora vergini nei concerti dal vivo. Il risultato di questa operazione è la resa cameristica e “classica” della performance, in cui si esalta l’unicità del Quartetto Ciak e del progetto stesso. Gli autori prescelti sono compositori di chiara fama come le nuove generazioni italiane rappresentate da Fabio Massimo Capogrosso, Giovanni Sollima, Luca D’Alberto, Andrea Farri, Antonello Tosto, Giacomo Gozzini, Francesco Cerrato, Loredana Paolicelli e gli intramontabili compositori Piero Piccioni ed Ennio Morricone. Menzione a parte merita il lavoro puramente strumentale del Piano Quartet di Danny Elfmann, (autore che firma le colonne sonore dei film di Tim Burton) che richiede per la scrittura complessa un gran lavoro di concertazione quartettistica che nulla ha da invidiare rispetto al repertorio strumentale di Shotakovich, Prokof’ev e Bartok. Il tour estivo ha visto il Quartetto protagonista di festival e residenze italiane di matrice ministeriale in Lombardia, Piemonte, Puglia e Basilicata ed ha riscosso un grandissimo riscontro di pubblico e critica su giornali nazionali e locali e TV. Uno di questi concerti infatti è stato patrocinato da RAI3 e Lucania Film Commission, oltre che Regione Basilicata e Puglia. Di grande rilievo è stato il recente concerto in apertura del prestigioso Matera Film Festival presso il Teatro Guerrieri in collaborazione con il Vivaverdi Multikulti e, nel medesimo contesto, la masterclass in collaborazione con il pluripremiato compositore di colonne sonore Fabio Massimo Capogrosso. Autori e musiche in programma nei concerti del Quartetto Ciak: Fabio Massimo Capogrosso: La Magia del Cinema – Padre e Figlia, dal film “Il Tempo che ci vuole” di F. Comencini; Loredana Paolicelli (1): Alba – Libera, dallo spettacolo “Il Canto del Pane” – testo di D. Carmentano; Piero Piccioni (1): Main theme, dal film “Cristo si è fermato ad Eboli” di F. Rosi; Danny Elfmann: Kinderspott – “Scherno dei bambini” dal Piano Quartet dai film di T. Burton e S. Raimi; Giacomo Gozzini: Rendez vous, dallo short film “Antonio e Giuseppe” di A. Marano; Antonello Tosto: Valse Naïve, dal microfilm di Pianello Studio “Valse Naïve”; 3 Naïve Bagatelle (Bagatelle of the Jeweler, dai microfilm di Pianello Studio “Piccole Gioie”; Bagatelle of Pottery, dal microfilm di Pianello Studio “A Tazzulilla”; Bagatelle of Christmas, dal microfilm di Pianello Studio “Happy Christmas”); Francesco Cerrato: Pavana, dai “7 Ricercari” per trio; Scherzo. Sketch cinematografico; Loredana Paolicelli (1): La Perdita. Siciliana dolorosa, dallo spettacolo “I Fiori di Papavero” – testo di D. Carmentano; Andrea Farri (2); Suite da “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, dalla serie Rai di F. Amato – testo: M. Venezia; Un mondo migliore di questo – Le avventure di Imma – Imma leit motiv – Dai Sassi alle Stelle – Imma e Pietro – Liberaci dal Male; Giacomo Gozzini: Demutatio, dallo short film “All’Ordine del Giorno” di A. Marano; Danny Elfmann: Die Wolfsjungen – “I Cuccioli di lupo” dal Piano Quartet, dai film di T. Burton e S. Raimi; Giovanni Sollima (2): Suite da “100 Domeniche”, dal film di A. Albanese; Intro – Tema Antonio – Slow. n.b. – orchestrazioni: (1) Gianluigi Borrelli; (2) Emanuele Rigamonti.

Gli Artisti: Loredana Paolicelli – È una pianista eclettica originaria di Matera, compositrice di musica per teatro e audiovisivo e docente di Musica da Camera. La madre triestina, appassionata di musica e teatro, ha segnato la sua infanzia indirizzandola verso queste due arti performative. Titolare della cattedra di Musica da Camera, tiene corsi di Musica da camera contemporanea, Tecniche d’improvvisazione, Musica vocale da camera e Storia del Jazz al Conservatorio di Matera. Si è formata con artisti del calibro di Alessandro Moccia, Konstantin Bogino, Rita Marcotulli, il Trio Tchaikovsky, Gianfranco Tedeschi e Gianni Lenoci. Ha collaborato con molteplici artisti e registi del calibro di Ennio Morricone, Giorgio Barberio Corsetti, Géraud Didier, Angela De Gaetano, Joe Deer, Antonio Paradiso e Dario Carmentano. Direttore artistico e project manager, dal 1990 ricopre il ruolo di direttore artistico-musicale delle attività di ARTErìa – Associazione d’Arte e Cultura di Matera. Le sue musiche di scena originali, composte fra il 2001 ed il 2024, incise su CD editi da BUMS Record e presentate da Guido Barbieri, Sandro Di Stefano, Giovanni Sollima e Rita Marcotulli, sono state eseguite in Italia e all’estero e trasmesse su Radio3. Come pianista e compositrice ha suonato per Materadio Festa di Radio3 e in occasione delle celebrazioni di Matera 2019 – Lezioni materane di Radio3. Si è esibita da solista e in organici da camera in Festival in Europa (Italia, Lussemburgo, Francia, Spagna, Germania, Finlandia, Bulgaria) ed in Sud America (Argentina, Cuba, Colombia, Perù, Uruguay, Paraguay). Tiene Masterclass nelle Università e Conservatori Superiori in Finlandia, Portogallo, Perù, Spagna, Grecia, Turchia e Sud America.

Valeria Vecerina – Si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como nel 2021 con il massimo dei voti e la lode con la guida del maestro Enrico Casazza. Perfeziona la sua formazione frequentando prestigiose accademie: l’Accademia di Alto Perfezionamento dei Musici di Parma con il maestro Stefano Pagliani, l’Accademia di Imola “Incontri col Maestro”, la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole con i maestri Oleksandr Semchuck e Ksenia Milas, e lo Stauffer Center for Strings con il maestro Salvatore Accardo. Con quest’ultimo partecipa anche alle masterclass estive dell’Accademia Chigiana di Siena nel 2021 e 2022. Ha seguito masterclass con artisti del calibro di Francesco Manara, Ilya Grubert, Shlomo Mintz e Leonidas Kavakos. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui San Bartolomeo al Mare, Vimodrone, e il Grand Prize Virtuoso di Londra, si esibisce nel 2022 nella Elgar Room della Royal Albert Hall. Ottiene nel 2023 una borsa di studio al Concorso Scimone di Padova. Si è esibita per Camera con Musica, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, per la Fondazione Società dei Concerti di Milano e per il Lacmus Festival nelle edizioni 2023 e 2024. Si è esibita da solista con orchestra al Festival MiAmor di Milano e al Teatro La Fenice di Venezia, oltre a partecipare a numerosi recital cameristici in Italia e all’estero. Ha collaborato con la Schweizer Jugend Sinfonie Orchester sotto la direzione di Modestas Pitrenas. Ha conseguito il Master of Arts in Performance all Conservatorio della Svizzera Italiana con Klaidi Sahatci e il Master de Soliste alla Haute Ecole de Musique di Genève-Neuchâtel con Sergey Ostrovsky. Suona un violino Paul Audinot del 1947, concesso dalla Fondazione Lalive di Ginevra.

Sara Fazio – Si avvicina al violino con il maestro Barbara Testori per poi continuare gli studi con il maestro Stefan Coles all’Accademia Europea di Musica di Erba. All’Accademia di Alto Perfezionamento dei Musici di Parma ha studiato con il maestro Stefano Pagliani. Prosegue gli studi al Conservatorio di Como; nel 2021 consegue la laurea di primo livello in violino con la guida del maestro Enrico Casazza. Nel 2021 si avvicina alla viola, seguendo le masterclass del Maestro Anna Serova. Dal 2023 è direttrice artistica e grafica del Festival Cameristico “Assoinmusica”. Nel 2023 consegue il master di primo livello in Viola e la laurea magistrale di Viola con il massimo dei voti e lode al Conservatorio Martini di Bologna, con la guida di Antonello Farulli. Attualmente é iscritta al corso di musica da camera al Conservatorio di Como e continua gli studi privati di Viola e musica da camera con il maestro Antonello Farulli e Marco Zuccarini all’Accademia internazionale di Imola. Ha suonato in contesti importanti come quelli del Teatro alla Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro degli Arcimboldi, Teatro Filodrammatici di Milano.

Emanuele Rigamonti – Classe 1997 si è laureato con lode in violoncello e lode e menzione in musica da camera al Conservatorio di Como, con i maestri G. Boselli, P. Beschi e F. Valli, vincendo il premio “F. e M. Terraneo” come miglior diplomato dell’anno. Successivamente ottiene il master di II livello in musica da camera con lode al Conservatorio di Parma con la guida del Trio di Parma e del maestro P. Maurizzi. Si è perfezionato con S. Cerrato, E. Bronzi, A. Scacchi e per la musica da camera con il Trio di Parma, il Trio Atos, il Quartetto di Cremona e nell’European Chamber Music Academy con H. Bayerle, P. Jüdt e J. Meissl. Ha approfondito la prassi esecutiva barocca con i maestri P. Beschi, C. Jones, R. Balconi e S. Cerrato. Con il Trio Rigamonti ha tenuto numerosi concerti per prestigiose associazioni in Italia e all’estero e vinto numerosi premi in concorsi internazionali, tra cui il 2° premio al prestigioso Ysaye International Music Competition di Liège (Belgio). È violoncellista e direttore artistico dell’On The Bridge – Cello Ensemble, violoncellista e fondatore dell’Achrome Ensemble, del Quartetto Ciak e del Trio Murr. Ha collaborato con l’Orchestra Leonore di Pistoia, i Solisti Lucani e i gruppi filologici Armoniosa, Fantazyas e Accademia dell’Annunciata. Si è dedicato a molti lavori cameristici e per violoncello solo che ha eseguito in prima assoluta. Appassionato trascrittore e arrangiatore, numerosi suoi lavori sono stati eseguiti in concerto. Si è esibito per prestigiose associazioni e festival in Italia, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Svizzera, Austria, Croazia, Romania e NYC. Ha inciso per le etichette Brillant Classics, Arcana, Vermeer, Sconfinarte, Stradivarius, e Da Vinci. È stato docente di musica da camera nei conservatori di Teramo e Matera. Dal 2022 al 2025 ha insegnato violoncello nei corsi liberi del Conservatorio di Cremona. Attualmente è docente di musica da camera al Conservatorio di Cosenza. Suona un violoncello Gaetano Sgarabotto nel 1915. Collabora attivamente con ExpoMus/AM. Re-Play Como e Arterìa Matera.

