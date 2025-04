Quaquaaa. Gioco dell’oca in piazza a Matera con il Muv

Non finiranno mai di giocare e, soprattutto, di riproporre giochi del passato, da tavolo…con i dadi, i ‘’ragazzi e le ragazze del Museo virtuale della memoria collettiva ( Muv) , che ne proporranno uno da piazza a dimensioni ingrandite. L’appuntamento, con il gioco dell’oca, è per sabato 19 aprile alle 11.00 in piazza Vittorio Veneto. Invito esteso a tutti, grandi e piccini, materani e turisti e anche a un’oca se dovesse comparire…



Il MUV Matera con il grande gioco dell’Oca in piazza Vittorio Veneto a Matera.

Sabato 19 alle ore 11.00, in Piazza Vittorio Veneto a Matera, l’Associazione MUV Matera APS – Museo Virtuale della memoria collettiva – , nell’ambito dei Mercatini di Primavera di Gusto Italia in Tour, sarà presente con la sua Maxi versione della ” Popr d Matàr” , versione rivisitata in chiave locale del conosciutissimo classico Gioco dell’Oca. Lo scopo è quello di favorire nei bambini l’apprendimento di nozioni e vocaboli inerenti la città di Matera, le sue antiche tradizioni, i suoi monumenti più importanti (riprodotti sul tabellone) ma anche incoraggiare il riuso di giochi della tradizione e la socializzazione in contrapposizione agli intrattenimenti a quelli digitali.Sarà a disposizione del pubblico una maxi versione calpestabile del gioco ed i volontari dell’associazione, guidati dall’esperta Rosalba Di Marzio, coinvolgeranno i piccoli dando a tutti gli opportuni riferimenti di storia e tradizione riportati.

L’ingresso è libero.



