Quanti fans di Diabolik a ”Strane Nuvole”

Hanno letto, disegnato, fantasticato, discusso e qualcuno di loro si è anche immedesimato nel ruolo del re del terrore, Diabolik, che a 60 anni vive una nuova giovinezza…Ed è quella che si è letta negli occhi e nei pensieri dei ragazzi che hanno frequentato la biblioteca e i tavoli dell’Associazione ”Strane Nuvole” di Matera in una giornata celebrativa. Diabolik pronto a sfidare il rischio, accanto alla compagna Eva Kant, sfrecciando sulla accessoriata Jaguar ” E-Tipe”, per sfuggire agli inseguimenti dell’ispettore Ginko, che proprio non molla. Avventure senza fine e la biblioteca di ”Strane Nuvole” offre tanto materiale per approfondire. Naturalmente attendiamo che dai giovani fans venga fuori una storia ambientata dalle nostre parti. Appena pronta pubblichiamo volentieri, sorprese permettendo…altrimenti, che giallo è? Vero ragazzi?