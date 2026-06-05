Quante note di bravura al concerto di fine anno dei ragazzi dell’ICG Pascoli

Ognuno ci ha mezzo un ”pezzo” di capacità, passione e tanta voglia di far bene- come ha ricordato la preside dell’Icg Pascoli Caterina Pascoli- e alla fine è venuto fuori un gran concerto, che ha soddisfatto e coinvolto i giovani musicisti, i docenti che li hanno seguiti tutto l’anno, genitori, parenti, che hanno applaudito, commuovendosi in qualche caso, per quanto ascoltato e visto. E quel ”bravi, bravi !” passato di bocca in bocca, ha sorpreso e non poco per virtuosismo, impegno mostrati con l’esecuzione di brani davvero impegnativi come riporta la scaletta della serata. Le esecuzioni, seguite dai docenti di flauto traverso, Nunzia Marcosano, di violino Rosa Dell’Acqua, di pianoforte Luigi Gallipoli e di chitarra Osvaldo Bellomo, hanno lasciato intravedere anche ottime individualità destinate a migliorare e -glielo auguriamo- ad avere successo. Il palco dell’Auditorium ” Raffaele Gervasio” è stato il trampolino di lancio per un percorso, a seconda dell’orientamento e delle ambizioni di ognuno, per continuare nella formazione musicale. Perché la musica aiuta a ragionare, riflettere,a vivere in armonia con sé stessi e con gli altri. Come? Utilizzando gli strumenti (voce compresa) e il pentagramma da seguire, leggere e comporre… Il concerto di fine anno degli allievi e delle allieve del corso di strumento musicale della scuola di I grado ha insegnato anche questo, riservando sorprese come la voce della professoressa Perrone per la ”Carmen” di Bizet e per il crescendo di brani famosi che hanno chiuso la serata tra applausi, fiori, regali e foto ricordo. Ma non è finita in settimana,altro appuntamento, con il musical. Musica, danza, coreografia,colori e tanta anima perché l’I.C.G Pascoli di Matera è ”La scuola con il sorriso”, come il mondo delle sette note.
PIANOFORTE
A. DIABELLI: Andante-cantabile
Quintano Sofia e Vitulli Aurora
K. CZERNY: Moderato
Cifarelli Eliana e Drame Musa
K. CZERNY: Allegro-moderato
Cifarelli Eliana e Ruggieri A. Raffaele
BEYER: Tempo moderato e variazioni
Giacoia Andrea
I. J. PLEYEL: MINUETTO
Vetere Nicolas
A. E. MÜLLER : Allegro
Gyasi Sylvester
J. S. BACH: Preludio N. 1 dal CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO
Gray Alison
G. RINALDI: IMPROVVISO OP.108 n.3
Petralla Aurora
L.V. BEETHOVEN : 1° tempo AL CHIARO DI LUNA -SONATA
Didonna Rebecca
HAENDEL – HALVORSEN: PASSACAGLIA
Cuscianna Paola Maria
VIOLINO
Disney
=Micky Mouse March
=da Mary Poppins “Supercari…..”
alunni: Giannini Annagiusy, Stigliani Antonella, Morelli Cosimo, Vizziello Giuseppe
=Vivaldi
1′ tempo dal Concerto in La minore
Vizziello Giuseppe accompagnato da Di Lecce Davide al pianoforte
=F. J. Gossec
alunni:Cifarelli Gaia, Petrachi Andreea, Cristella Alessandra, Cristella Federica, Chietera Giorgia
=Rimsky-Korsakow. Lied
Cifarelli Gaia accompagnata da Gray Alison al pianoforte
FLAUTO
Fons Van Gorp
– On the riding school
– New Foxtrot
Quasemi Zahara
Scarciolla Gabriel
Iacovone Cosimo
Giuliani
Larghetto dai
Divertimenti Notturni op.86 n.11
Fraccalvieri Giada
Johann Scherer
Allegro from trio n.2
D’Oppido Cristian
Iacovone Mattia
Conese Giorgia
Signorelli Leonardo
Claude Debussy
Le petit negre
D,’Oppido Cristian
Iacovone Mattia
Conese Giorgia
Signorelli Leonardo
Classi 1/2/3 tutti i flauti
G.F.Handel “Alla Hornpipe” da
Water Music Suite n.2
Carmen Suite
Quasemi Zahara
Scarciolla Gabriel
Iacovone Cosimo
Diso Giuseppe
Fraccalvieri Giada
Castelli Giovanni
Albano Greta
Iacovone Mattia
Signorelli Leonardo
Paolicelli Nicolò
Conese Giorgia
D’Oppido Cristian
CHITARRA
-F.CARULLI:Studio
(Sara Balzano;Alessandra Bia;Sabrina Cutrignelli;Mariluna Di Marzio;Andrea Locantore; Francesco Nicoletti;Anna Sacco)
V.N.PARADISO:
Vals Panamense
(Emanuele Belfiore;Alessandro Cosola;Erica Domenichiello;Michele Nicoletti;Gabriele Paradiso)
F.PRACÀNICO:Tango Porteno(E.Belfiore;E.Domenichiello; A.Cosola)
S.FOSTER: Oh Susanna(G.Paradiso)
TRADITIONAL:Malaguena
(M.Nicoletti)
I.ALBÉNIZ: Leyenda(A.Cosola)
J.S.BACH:Minuetto(Classi 3^ e 2^)
Alunni 3^(Gemma Chietera; Bianca Rega; Alessandra D’Ambrosio;Mattia Marcellino Pellicciari;Giuliana Lagalante;Nunzio Iacovone;Pietro Vinci)
Classi 2^:
(Emanuele Belfiore;Alessandro Cosola;Erica Domenichiello;Michele Nicoletti;Gabriele Paradiso)
J.S.BACH:Bagpipes Sound;
Classi 3^
(Gemma Chietera; Bianca Rega; Alessandra D’Ambrosio;Mattia Marcellino Pellicciari;Giuliana Lagalante;Nunzio Iacovone;Pietro Vinci)
R.RODRIGUEZ:Limbo
(G.Chietera)
M.CARCASSI:Studio
(B.Rega)
G.BIZET:Carmen
(Tutti gli alunni delle classi di Chitarra).