Quante note di bravura al concerto di fine anno dei ragazzi dell’ICG Pascoli

Ognuno ci ha mezzo un ”pezzo” di capacità, passione e tanta voglia di far bene- come ha ricordato la preside dell’Icg Pascoli Caterina Pascoli- e alla fine è venuto fuori un gran concerto, che ha soddisfatto e coinvolto i giovani musicisti, i docenti che li hanno seguiti tutto l’anno, genitori, parenti, che hanno applaudito, commuovendosi in qualche caso, per quanto ascoltato e visto. E quel ”bravi, bravi !” passato di bocca in bocca, ha sorpreso e non poco per virtuosismo, impegno mostrati con l’esecuzione di brani davvero impegnativi come riporta la scaletta della serata. Le esecuzioni, seguite dai docenti di flauto traverso, Nunzia Marcosano, di violino Rosa Dell’Acqua, di pianoforte Luigi Gallipoli e di chitarra Osvaldo Bellomo, hanno lasciato intravedere anche ottime individualità destinate a migliorare e -glielo auguriamo- ad avere successo. Il palco dell’Auditorium ” Raffaele Gervasio” è stato il trampolino di lancio per un percorso, a seconda dell’orientamento e delle ambizioni di ognuno, per continuare nella formazione musicale. Perché la musica aiuta a ragionare, riflettere,a vivere in armonia con sé stessi e con gli altri. Come? Utilizzando gli strumenti (voce compresa) e il pentagramma da seguire, leggere e comporre… Il concerto di fine anno degli allievi e delle allieve del corso di strumento musicale della scuola di I grado ha insegnato anche questo, riservando sorprese come la voce della professoressa Perrone per la ”Carmen” di Bizet e per il crescendo di brani famosi che hanno chiuso la serata tra applausi, fiori, regali e foto ricordo. Ma non è finita in settimana,altro appuntamento, con il musical. Musica, danza, coreografia,colori e tanta anima perché l’I.C.G Pascoli di Matera è ”La scuola con il sorriso”, come il mondo delle sette note.









PIANOFORTE

A. DIABELLI: Andante-cantabile

Quintano Sofia e Vitulli Aurora

K. CZERNY: Moderato

Cifarelli Eliana e Drame Musa

K. CZERNY: Allegro-moderato

Cifarelli Eliana e Ruggieri A. Raffaele

BEYER: Tempo moderato e variazioni

Giacoia Andrea

I. J. PLEYEL: MINUETTO

Vetere Nicolas

A. E. MÜLLER : Allegro

Gyasi Sylvester

J. S. BACH: Preludio N. 1 dal CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO

Gray Alison

G. RINALDI: IMPROVVISO OP.108 n.3

Petralla Aurora

L.V. BEETHOVEN : 1° tempo AL CHIARO DI LUNA -SONATA

Didonna Rebecca

HAENDEL – HALVORSEN: PASSACAGLIA

Cuscianna Paola Maria

VIOLINO

Disney

=Micky Mouse March

=da Mary Poppins “Supercari…..”

alunni: Giannini Annagiusy, Stigliani Antonella, Morelli Cosimo, Vizziello Giuseppe

=Vivaldi

1′ tempo dal Concerto in La minore

Vizziello Giuseppe accompagnato da Di Lecce Davide al pianoforte

=F. J. Gossec

alunni:Cifarelli Gaia, Petrachi Andreea, Cristella Alessandra, Cristella Federica, Chietera Giorgia

=Rimsky-Korsakow. Lied

Cifarelli Gaia accompagnata da Gray Alison al pianoforte

FLAUTO

Fons Van Gorp

– On the riding school

– New Foxtrot

Quasemi Zahara

Scarciolla Gabriel

Iacovone Cosimo

Giuliani

Larghetto dai

Divertimenti Notturni op.86 n.11

Fraccalvieri Giada

Johann Scherer

Allegro from trio n.2

D’Oppido Cristian

Iacovone Mattia

Conese Giorgia

Signorelli Leonardo

Claude Debussy

Le petit negre

D,’Oppido Cristian

Iacovone Mattia

Conese Giorgia

Signorelli Leonardo

Classi 1/2/3 tutti i flauti

G.F.Handel “Alla Hornpipe” da

Water Music Suite n.2

Carmen Suite

Quasemi Zahara

Scarciolla Gabriel

Iacovone Cosimo

Diso Giuseppe

Fraccalvieri Giada

Castelli Giovanni

Albano Greta

Iacovone Mattia

Signorelli Leonardo

Paolicelli Nicolò

Conese Giorgia

D’Oppido Cristian



CHITARRA

-F.CARULLI:Studio

(Sara Balzano;Alessandra Bia;Sabrina Cutrignelli;Mariluna Di Marzio;Andrea Locantore; Francesco Nicoletti;Anna Sacco)

V.N.PARADISO:

Vals Panamense

(Emanuele Belfiore;Alessandro Cosola;Erica Domenichiello;Michele Nicoletti;Gabriele Paradiso)

F.PRACÀNICO:Tango Porteno(E.Belfiore;E.Domenichiello; A.Cosola)

S.FOSTER: Oh Susanna(G.Paradiso)

TRADITIONAL:Malaguena

(M.Nicoletti)

I.ALBÉNIZ: Leyenda(A.Cosola)

J.S.BACH:Minuetto(Classi 3^ e 2^)

Alunni 3^(Gemma Chietera; Bianca Rega; Alessandra D’Ambrosio;Mattia Marcellino Pellicciari;Giuliana Lagalante;Nunzio Iacovone;Pietro Vinci)

Classi 2^:

(Emanuele Belfiore;Alessandro Cosola;Erica Domenichiello;Michele Nicoletti;Gabriele Paradiso)

J.S.BACH:Bagpipes Sound;

Classi 3^

(Gemma Chietera; Bianca Rega; Alessandra D’Ambrosio;Mattia Marcellino Pellicciari;Giuliana Lagalante;Nunzio Iacovone;Pietro Vinci)

R.RODRIGUEZ:Limbo

(G.Chietera)

M.CARCASSI:Studio

(B.Rega)

G.BIZET:Carmen

(Tutti gli alunni delle classi di Chitarra).