Camminatori,amici e con la voglia, usando il portale social ” Sei di Matera se…” ti metti a disposizione della città e cerchi di dare una mano. E’ la buona prassi degli amici di Antonio Serravezza che dopo la visita del soldato canadese Robert Green a Matera si misero sulle tracce del pastorello Samuele, Sam come ricordava il militare di oltreoceano nella Città dei Sassi dopo l’insurrezione del 21 settembre 1943 contro i nazisti, e favorirono quel ricongiungimento. Una storia simile a quella del soldato americano Martin Adler, che ha ritrovato dopo 76 anni tre bambini italiani durante il secondo conflitto mondiale. Serravezza ricorda quella fortunata ricerca cominciata nel 2014 dopo l’incontro che il militare con l’ex sindaco Salvatore Adduce. Poi la foto in bianco e nero che gira sulla pagina social e l’individuazione di quel piccolo, diventato adulto. Il ricordo del concittadino Samuele Vitullo è di Robert Adler fanno parte della storia, ricca di umanità, che ha legato due mondi e due comunità.



AMARCORD DI SEI DI MATERA SE

E’ di oggi la notizia del soldato americano Martin Adler che dopo settantasei anni ha ritrovato i tre bambini con cui scattò una foto durante la Seconda Guerra Mondiale. Una foto in bianco e nero con lui, elmetto in testa e loro tre Bruno, Giuliana e Mafalda in calzoncini corti e cappottino. Martin li ha cercati e li ha trovati tramite le pagine di Facebook.



Una storia simile capitò anche a Matera nella primavera del 2014 quando il soldato Robert Green all’età di 91 anni arrivò da Calgary (Canada) per cercare un piccolo bambino che aveva fotografato tre mesi dopo quel fatidico 21 settembre 1943 quando fecero saltare la Milizia e persero la vita 24 materani.

Robert Green arrivò in città con l’intento di riabbracciare quel bambino diventato ormai adulto e si rivolse all’ora sindaco Salvatore Adduce, che lo accolse nel palazzo del Comune. Con quella piccola foto non riuscì nel suo intento e dopo pochi giorni ritornò in Canada. Nulla di fatto.

Ecco che il sottoscritto, letta la notizia sui quotidiani, si mise alla ricerca di quel bambino con un agnellino sulle spalle tramite la famosa pagina di Facebook da me gestita Sei di Matera se… Interpretando le due paroline che comparivano sotto la piccola foto “Sam + Lamb” capii subito che il nome in italiano del bambino poteva essere Samuele. Un nome non molto comune nella comunità materana e abbastanza facile da individuare. Infatti subito dopo aver lanciato un avviso sulla pagina di Sei di Matera se… immediatamente il cerchio si è concentrato su una famiglia materana Vitullo, molto conosciuta per la loro attività calzaturiera “ Pannera”, i cui figli hanno nomi biblici. Subito rintracciai il signor Samuele Vitullo che andai ad incontrare con la brava giornalista Antonella Ciervo.

Fu una visita molto commovente per la scoperta in cui il piccolo Sam si riconobbe nella piccola foto scattata in via Ridola dall’allora soldato americano. Dopo qualche minuto di commozione e di silenzio il signor Samuele, con gli occhi lucidi, ci raccontò ogni minuto di quel lontano incontro.

Una bellissima storia che per ironia della sorte erano legate, senza saperlo, ad un filo parallelo del destino. Samuele Vitullo, nel frattempo, era diventato componente attivo della comunità evangelica materana e Robert Green pastore anglicano. Due fedi che si incontrano e che si sono incrociate con il loro ricordo.

Questa bellissima e commovente storia può far capire che il gruppo Sei di Matera se… fa parte attiva della comunità materana e che riesce anche a raccontare fantastiche storie vere della vita.