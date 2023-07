Quadri viventi caravaggeschi.Un’altra pagina del 2 Luglio

Arte, fede, teatro e partecipazione. Un mix di esperienze da tenere in considerazione, valorizzare e, magari riproporre, visto il consenso che la rappresentazioni dei ”quadri viventi ” (in francese Tableaux Vivants”) ha avuto sabato 8 luglio nella corte dell’ex ospedale San Rocco, nell’ambito dei festeggiamenti per la patrona di Matera Maria Santissima della Bruna. Tanta gente, nonostante la concomitanza di altri eventi in città e fuori, che ha apprezzato e con un passaparola che, ovviamente, ha fatto registrare il tutto esaurito. L’iniziativa, promossa da Associazione Maria SS della Bruna, Fondazione Matera Basilicata 2019 in collaborazione con il Museo nazionale di Matera, messo in luce l’impegno di attori professionisti e di 14 attori ( persone di diversa estrazione e provenienza) che hanno risposto a un invito a partecipare del giugno scorso della Fondazione e dell’Associazione. Lo spettacolo, infatti, è frutto di quanto realizzato con il laboratorio “L’ombra e la grazia. Ricreare quadri per abitare corpi” dalla Compagnia Ludovica Rambelli. Il risultato è quanto apprezzato, per la regia di Dora De Maio, in collaborazione con Mauro Milanese, con la rappresentazione dei quadri caravaggeschi , con la tecnica della composizione e della scomposizione . Cosi sono stati rappresentati 26 quadri dell’artista. Tra questi a Deposizione, la Morte della Vergine, la Madonna dei Pellegrini, il martirio di Santa Lucia, sulle note di Mozart e Bach