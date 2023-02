Punta sul 17 la rete dell’Onyx e ci aggiunge un po’ di Pepe…

Ci hanno lavorato un bel po’ e alla fine il risultato è arrivato, col un protocollo di intesa che in Basilicata metterà in rete nell’anno in corso 17 tra Enti e Comuni, per il Gezziamoci. Un festival che non produce e fa ascoltare musica, ma contribuisce a valorizzare territori e centri a volte poco conosciuti e che devono fare i conti con emigrazione e conseguente spopolamento. E allora l’unione fa la forza e si contribuisce dal basso, da piazze e campanili a promuovere una offerta turistico musicale semplice e partecipata. Venerdi 24 febbraio, a Palazzo Bernardini, la firma dell’intesa e, a seguire, la presentazione guidata dell’ultimo lavoro di Saverio Pepe dedicato a Franco Battiato. Un po’ di Pepe ci sta, che avremo modo di gustare nei prossimi mesi sulla tavola imbandita del Gezziamoci.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE

Onyx Jazz Club, firma del protocollo d’intesa con 17 enti lucani per la Rete culturale del Gezziamoci

Nell’occasione sarà presentata l’ultima produzione discografica targata Onyx “Pepe canta Battiato”

L’Onyx Jazz Club avvia l’edizione 2023 della rassegna Gezziamoci con un duplice appuntamento che rafforza l’impegno dell’associazione sul territorio lucano. Il 24 febbraio alle ore 18:00 a Palazzo Bernardini a Matera, sarà sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Onyx Jazz Club e 17 enti della Basilicata aderenti alla Rete Culturale del Gezziamoci che mira a promuovere lo sviluppo delle realtà locali attraverso la cultura e la valorizzazione delle risorse tangibili e intangibili del territorio. All’incontro saranno presenti i rappresentanti degli enti aderenti alla rete: Provincia di Matera, Parco della Murgia materana, comuni di Accettura, Acerenza, Aliano, Avigliano, Genzano di Lucania, Grottole, Irsina, Latronico, Maratea, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Policoro, Rionero in Vulture, San Severino Lucano

Alle 20:00 ci sarà invece la presentazione e l’ascolto guidato del disco “Pepe canta Battiato” di Saverio Pepe (voce) e Pier Domenico Niglio (elettronica, synth, cori), ultima produzione dell’etichetta Onyx Jazz Club. Il disco offre un punto di vista diverso, un’idea fortemente contemporanea che si intreccia con gli echi dei brani pubblicati dal cantautore siciliano tra il 1972 e la metà degli anni ’90. In ogni brano c’è più di un brano, c’è un lavoro di meticolosa ricerca, di selezione di parti che diventano citazioni. Alla presentazione, coordinata dal giornalista Sergio Palomba, prenderanno parte gli autori del disco.

