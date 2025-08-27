Pulo, Pane e Pasta: evento organizzato dall’Associazione Murgia Enjoy

Da diversi anni “Pulo, Pane e Pasta”, grazie all’impegno dei soci Murgia Enjoy, rappresenta un appuntamento per gli escursionisti e per gli amanti dell’ambiente che vogliono conoscere, opportunamente guidati, il Pulo di Altamura. L’evento, che ha già permesso a tantissimi visitatori di conoscere il Pulo e le sue grotte, ha ottenuto, per le precedenti edizioni, importanti patrocini, quali quello del Comune di Altamura, del Gal Terre di Murgia, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dell’Associazione Fortis Murgia.

I partecipanti potranno osservare l’ampia dolina carsica che si trova a 6,5 chilometri a Nord dell’abitato di Altamura, ha una forma “a scodella” di diametro di circa 550 metri e raggiunge una profondità di circa 90 metri e nella quale confluiscono due solchi torrentizi incisi a “V” e provenienti da Nord e Sud-Est.

Il Pulo si è formato in seguito all’erosione ed al crollo della volta di un’enorme cavità sotterranea. Nella parte settentrionale, estremamente fratturata e fessurata, si aprono alcune grotte abitate dal paleolitico superiore all’età del bronzo, oggetto di visita durante l’evento e ricche di reperti archeologici, tra cui interessanti sono i ciottoli incisi di tipo romanelliano. Il versante meridionale è ricoperto di macchia mediterranea mista a piante basse da pascolo. Nel letto del canyon orientale del Pulo si apre un inghiottitoio, scoperto ed esplorato già negli anni ’60. L’imbocco, molto stretto e protetto da una grata, dà accesso ad un pozzo di 35 metri; da qui, si raggiunge il fondo fangoso, attraverso vari traversi e pozzi, ad una profondità di circa 60 metri.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani e a persone con minori possibilità fisiche di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’attività si svolgerà dalle ore 18:30 alle 22:30 circa di sabato 30 agosto e, come da consolidata abitudine, al termine dell’attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle strutture convenzionate beneficiando di un particolare trattamento e con la possibilità di cenare a partire da soli 9€ (bruschette, pizza margherita e coperto) o, con un solo euro di differenza, di provare la pizza Murgia Enjoy. I più golosi, inoltre, potranno gustare le dolci bontà di Lab78 usufruendo di una particolare scontistica.

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo, torcia ed è indispensabile la prenotazione ESCLUSIVAMENTE con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.

Ulteriori informazioni su www.murgiaenjoy.it

Link evento Facebook: https://fb.me/e/a6JQJzC8Y

