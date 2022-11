Prospettive music festival ricorda Lucio Marconi

Sinfonica, cameristica, operistica, recital e jazz concerti nei luoghi d’arte e sacri di Matera e di alcuni centri della sua provincia. Sono i contenuti e la formula del ”Prospettive music festival” che presenta per il periodo natalizio sei concerti, con artisti e musicisti affermati o con giovani che si sono messi in luce vincendo concorsi di prestigio, come quelli del Lams. La manifestazione, che ha avuto anticipazioni di successo con i concerti dell’orchestra Scarlatti junior di Napoli e del ” Duettando for five” dedicato a Oscar Piazzolla, è stata presentata a Matera, dal direttore artistico Giovanni Pompeo nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido, particolarmente attenta-come ha ricordato- alle proposte e ai concerti proposti da Pompeo. Nel cartellone figurano , il 4 e 18 dicembre a Matera, i concerti dell’Haragei duo (clarinetto e pianoforte) e il recital pianistico di Elena De Luca. A Miglionico l’8 dicembre si esibirà il “Frank Tritto Swingtet”. Sarà dedicato al professor Lucio Marconi, già presidente e fondatore del Conservatorio ”E.R Duni” di Matera, nel centenario della nascita e a 10 anni dalla morte, il concerto del Trio Dmitrij. Il 28 dicembre sarà rappresentata a Matera l’opera breve ”Il telefono” di Gian Carlo Menotti abbinata a ”La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi” . Chiusura il 30 dicembre con ”La vedova allegra” di Franz Lehàr. Il Prospettive Music Festival è organizzato organizzata dal Lams Matera in partnership con l’Associazione Culturale “Rocco D’Ambrosio”, in collaborazione con l’Associazione Lucania Arte Teatro, Lucania Brass, Museo Nazionale di Matera, con il supporto del Ministero della Cultura (F.U.S.), Regione Basilicata, Comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico e Miglionico e con il patrocinio del Ministero della Cultura della Grecia. E proprio dalla penisola ellenica, a luglio 2023, ci sarà un evento a Matera con la partecipazioni di musicisti greci. Pompeo Globetrotter della grande musica , tant’è che a Capodanno sarà in Egitto per un concerto. L’ Aida? sul”Bel Nilo blu” di Johan ”Pompeus” Strauss…naturalmente



Il calendario dei concerti eseguiti e da ascoltare

Calendario

22 ottobre ore 20:00, Pomarico Palazzo Marchesale

23 ottobre ore 19:30, Ariano Irpino Museo Civico

06 novembre ore18:30, Barletta Auditorium Laboratorio urbano GOS

Omaggio a Mozart

Ensemble dell’Orchestra di Matera e della Basilicata

Direttore: Alessandro Scandiffio

30 ottobre ore 20:00, Matera Museo Ridola

“…la fine del Tempo”

Quartetto Messiaen

Mario Di Marzio violino, Vincenzo Di Pede clarinetto, Antonio Di Marzio violoncello, Vincenzo De

Filpo pianoforte

20 novembre ore 19:00, Matera Museo Ridola

Orchestra Scarlatti Young – Decimino

Divertimenti, danze, sinfonie e polke

27 novembre ore 20:00, Matera Museo Ridola

Duettango for five

omaggio ad Astor Piazzolla

Filippo Arlia pianoforte, Cesare Chiacchiaretta bandoneon, Giovanni Zonno violino, Enrico Corapi

contrabbasso, Salvatore Russo chitarra elettrica

4 dicembre ore 11:00, Matera Museo Ridola

“L’arte degli incastri”

Haragei duo

Ilenia Larocca piano, Salvatore Spera clarinetto

8 dicembre ore 20:00, Miglionico Castello del Malconsiglio

Mambo italiano

Frank Tritto swingtet

11 dicembre ore 20:00, Matera Chiesa di S. Giovanni Battista

Ricordando Lucio Marconi

Trio Dmitrij

Michele Sampaolesi pianoforte, Henry Domenico Durante violino, Francesco Alessandro De Felice,

violoncello

18 dicembre ore 20:00, Matera Museo Ridola

Young talent concert

Elena De Luca, piano recital

28 dicembre ore 20:00, Matera Auditorium Maria Madre della Chiesa

Il telefono (di G. Menotti) e La serva padrona (di G. B. Pergolesi)

Regia: Enzo Di Matteo

Direttore: Giuseppe Salatino

Orchestra di Matera e della Basilicata

In collaborazione con l’Associazione Lucania Arte Teatro

30 dicembre ore 20:00, Pomarico Palazzo Marchesale

La vedova allegra (di Franz Lehár)

Regia: Enzo Di Matteo

In collaborazione con l’Associazione Lucania Arte Teatro