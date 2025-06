Prosegue il ‘Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi’.

Nell’ambito della campagna 2025 avviata il 3 giugno, dopo i primi due incontri presso la Biblioteca di Comunità, l’iniziativa si sposta in contrada Madonna Dattoli per le visite guidate agli scavi archeologici il 26 giugno 2025, alle ore 9:30 e alle ore 18:30. Ingresso libero.

Ricerche archeologiche condotte in regime di concessione rilasciata dal Ministero della Cultura (Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo).

Come noto, nel 2024 è stata avviata un’importante iniziativa di studio, di scavo e di formazione sul campo e in laboratorio (secondo la formula del ‘cantiere scuola’ aperto agli studenti dell’Ateneo barese) gestita dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sostenuta dal Comune di Ginosa e garantita dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo-Taranto mediante concessione di ricerca rilasciata dal Ministero della Cultura.

Il direttore scientifico del ‘Progetto Ginosa’ è il prof. C. Silvio Fioriello.

Gli approfondimenti finora effettuati hanno permesso di riconoscere un grande insediamento rurale di età romana, verosimilmente legato alla gestione della risorsa idrica, impostato in età tardo-repubblicana e, con successive riprese, di certo attivo ancora in età tardoantica.

L’ulteriore impegno scientifico e didattico, parallelo e convergente, è legato sia al restauro dei materiali, pur frammentari, rinvenuti nell’area di Madonna Dattoli (ceramiche, affreschi, mosaici, marmi, stucchi ecc.), curato dal Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali nell’Università di Bari, sia alla disamina dell’acquedotto romano sotterraneo, condotta in collaborazione con il Gruppo Speleologico Martinese e il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali del suddetto Ateneo (con il coordinamento rispettivamente di Cristina C. Ancona e Mario Parise).

Al fine di poter condividere gli aggiornamenti e le nuove scoperte con l’intera comunità, sono state organizzate delle visite guidate presso il sito il 26 giugno 2025, alle ore 9:30 e alle ore 18:30. Ingresso libero. Per l’occasione, sarà possibile visitare anche la Chiesa di Madonna Dattoli.

Come raggiungere il sito: https://maps.app.goo.gl/X1QmyNG2yrrxpqgr7

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.